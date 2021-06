Néstor Pitana: el paso a paso de un arbitraje que quedó en el ojo de la tormenta y qué puede pasar con el árbitro argentino en la Copa América

La actuación de Néstor Pitana durante el partido de la noche del miércoles entre Brasil y Colombia, por la Copa América, quedó en el ojo de la tormenta. Al punto que mientras la Conmebol salió a respaldar sus decisiones arbitrales, la Federación del país cafetero pidió la suspensión del juez argentino. ¿La Conmebol podría “parar” a Pitana o el árbitro argentino podría volver a dirigir en esta Copa América? El tema ya está en debate entre los principales dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Lo que motivó semejante escándalo, cuyo desenlace es aun incierto, fue que el ente organizador del torneo centenario publicó un video en sus redes sociales, con el que intentaron justificar el hecho de que Pitana no hubiera detenido las acciones después de que el balón le pegara en el cuerpo (como lo indican las nuevas reglas) y el posterior agregado de 10 minutos al tiempo reglamentario . Con el plus de que precisamente en el final de ese lapso, el conjunto verdeamarelo encontró el 2 a 1 final.

Pero el intento de aclaración de la Conmebol terminó agregando más leña al fuego. Porque de esa breve imagen surgen más dudas todavía. La explicación audiovisual del VAR indica que el toque de la pelota en Pitana “no constituye un ataque prometedor”, y le da la derecha al árbitro en su determinación de continuar con las acciones. Aunque el “ataque no prometedor”, concluyó en gol... seis segundos después. Al mismo tiempo, de lo que nadie tiene duda es en que el árbitro estaba mal ubicado en la cancha. Jamás debió interferir en la línea de la pelota entre un futbolista de Brasil (Neymar) y la dirección del arco.

Lo curioso es que el reglamento habla de “ataque prometedor del equipo contrario”, así que esa tampoco debería ser una situación que impidiera la jugada. La pelota la conservó el mismo equipo y el gol debería ser válido sin necesitar de esa argumentación. “El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego”, agrega el relato de la Conmebol.

Pero allí no termina la polémica. Una frase despierta dudas en el mismo audio que presenta el organismo. Mientras se escucha a Pitana gritar “La sigue teniendo” (en referencia a que mantiene la posesión Brasil), en la revisión de la repetición puede oírse, también, a uno de los jueces asistentes del VAR (no identificado) decir tímidamente: “Iba a recibir el colombiano”. Curiosamente, esa frase no está incluida en el subtitulado que la Conmebol hace de la transcripción del audio del VAR.

Néstor Pitana, en el ojo de la tormenta por su arbitraje en Brasil 2 vs. Colombia 1 Silvia Izquierdo - AP

Es decir que si Pitana no hubiera interrumpido el remate, la pelota podía haber pasado a posesión colombiana O también el colombiano podía errarle al control del balón y llegarle a un brasileño. Los asistentes del VAR piden entonces una imagen más abierta para evaluar esa situación. Sin embargo y luego de verla, conceden: “Néstor, gol confirmado”.

Como consecuencia de esta argumentación, desde el país cafetero exigieron, a través de un comunicado, que se desplace a los implicados en el caso.

“La Federación Colombiana se permite informar que procedió a radicar ante el máximo organismo del fútbol sudamericano una nota de protesta por el arbitraje”, comienza el texto oficial. Y luego agrega: “Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido”.

El ente que nuclea al fútbol colombiano basa su reclamo en algo reciente, donde los protagonistas eran de ese país. Solicitan “la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio”.

Volviendo al partido, cuando el árbitro señala la mitad de la cancha y confirma el 1 a 1 parcial, los jugadores colombianos explotan de furia. “Néstor, no puedes hacer esto. Debes cambiar la decisión”, le reclama Cuadrado al referí. Pero Pitana lo desautoriza: “Es lo que estuvieron revisando en el VAR, es lo que dice la regla”.

"Pitana no sabía qué explicarnos", dijo el colombiano Juan Cuadrado sobre la situación del árbitro argentino CARL DE SOUZA - AFP

La demora por esos reclamos llevó a Pitana a otorgar 10 minutos de tiempo adicional al reglamentario. Y a los 99, llegó el 2 a 1: Casemiro, también de cabeza, desató el festejo local tras un córner. Un combo perfecto para que los colombianos se sintieran despojados. Y aunque el reglamento parece darle la razón a Pitana, las dudas de los mismos árbitros del VAR dejan entrever que la decisión no era tan sencilla.

“¡Qué lindo vacío legal se encontró con el gol de Brasil! Cuando cualquiera de todas las salidas son ´atacables´ con argumentos válidos… hay un vacío normativo… teléfono para el International Board…”, escribió Javier Castrilli en su cuenta de Twitter, donde armó un hilo para desplegar su opinión al respecto.

Qué lindo vacío legal se encontró con el gol de Brasil…!!! Cuando cualquiera de todas las salidas son “atacables” con argumentos válidos… hay un vacío normativo… teléfono para el International Board… — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 24, 2021

“Si consideramos que del rebote en Pitana se genera ‘un ataque prometedor´, ¿cómo respondemos que, si sostenemos que lo de Neymar al enviar un centro ya lo era (y la regla dice ‘inicie’) no la inició sino que la continuó? Entonces, ¿cómo dejar continuar el juego cuando se sostiene que Pitana corta un ataque prometedor para ‘iniciar’ otro?” , plantea el ex juez.

Y amplía: “Si cortamos un avance prometedor para dar bote a tierra al mismo equipo por impericia del árbitro (pésima ubicación), ¿acaso no estaríamos creando un concepto nuevo y opuesto al de la ventaja? Contradictorio con el espíritu de las reglas. De cara al futuro esta acción de juego deberá ser revista por quienes legislan, y producir las modificaciones necesarias de manera tal que la redacción de su texto sea imposible de atacar.”

Lo que dice el reglamento

El reglamento de la FIFA dice que el balón no estará en juego en casos específicos, aunque hay lugar a interpretaciones respecto de qué es un “ataque prometedor”.

“El balón no estará en juego cuando:

Toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además:

Un equipo inicie un ataque prometedor o...

El balón entre directamente en la portería o...

El equipo en posesión del balón cambie.

En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra”.

#VARSIL

Como era de esperar, la situación provocó una catarsis colectiva en Twitter de aquellos que consideran que el tanto brasileño debió invalidarse. Poco después del partido, hashtags como #VARsil aparecían entre las primeras tendencias d el continente. Obviamente, los colombianos iniciaron las protestas y recordaron el gol anulado a Mario Yepes en el partido contra Brasil por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2014, que le dio a Colombia una de sus frases más repetidas de los últimos tiempos: “Era gol de Yepes”, un equivalente al “era por abajo” que surgió en la Argentina después del remate alto de Rodrigo Palacios en la final de ese mundial ante Alemania.

¿La Conmebol podría “parar” a Pitana o el árbitro argentino podría volver a dirigir en esta Copa América? Si la Conmebol respaldó el accionar de Pitana, no debería tener inconvenientes para volverlo a designar. Pero lo cierto es que los organizadores no sólo debaten sobre la jugada en cuestión, sino también sobre las próximas decisiones con respecto al árbitro argentino.