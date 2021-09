Newcastle - Leeds United, por la Premier League: horario, TV y probables formaciones del partido del equipo de Bielsa

Newcastle y Leeds United se miden este viernes desde las 16 (hora de Argentina) en el estadio St. James’ Park, en un partido de la fecha 5 de la Premier League. Ambos necesitan recuperarse, ya que Newcastle viene de perder ante Manchester United por 4-1, mientras que Leeds cayó ante Liverpool por 3-0, y necesitan salir del fondo de la tabla. El equipo de las urracas suma apenas 1 punto en la tabla de posiciones, mientras que los de Marcelo Bielsa tienen apenas 2 unidades. El encuentro será transmitido por ESPN2.

Leeds deberá levantar cabeza, ya que perdió de manera contundente ante los dirigidos por Klopp en la fecha anterior. El arranque de campeonato estuvo lejos de lo esperado, con dos derrotas -ambas por goleada, incluido el 1-5 ante Manchester United- y dos empates, frente a Everton (2-2) y Burnley (1-1).

En su cuarto año en Leeds, Bielsa es consciente del desgaste que produce la repetición de su fútbol sistematizado y de su obligación de motivar con lo novedoso: “El método que utilizamos para entrenar genera hastío, cansancio. Cuando uno hace durante mucho tiempo cosas parecidas es natural que se aburra. En esta pretemporada tratamos de sustituir todas las ejercitaciones y formas de transmitirlas, de demostrar para qué la hacemos. De manera que hubiera un margen de novedad y evolución en los recursos utilizados. El objetivo es siempre el mismo: tratar de hacer mejor lo que creemos que debe hacerse”.

El bajo nivel de Leeds llama más la atención porque conserva casi el mismo plantel que tan buena impresión causó en el período 2020/21 y estuvo cerca de ingresar en las copas europeas. En la formación titular, el único retoque fue la salida de Alioski y la llegada de Junior Firpo, desde Barcelona.

“Siempre me da tristeza que un entrenador sea reclamado por sus aficionados. Es una de las peores sensaciones que pueden sufrir los entrenadores. Nosotros jugamos contra Manchester, Liverpool y Everton, rivales que están en una parte superior de la tabla. La dificultad del próximo partido no es superior a la de los anteriores. Si yo entendiera que otra forma de jugar mejoraría nuestro desempeño, no dudaría en hacerlo. El estilo de un equipo es una conjunción entre lo conveniente y la posibilidad de concretarlo”, destacó Bielsa en la rueda de prensa previa al cotejo con Newcastle.

Las probables formaciones

Leeds : Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Liam Cooper y Junior Firpo; Kalvin Phillips; Raphinha, Stuart Dallas, Stuart Dallas y Jack Harrison; Patrick Bamford. DT: Marcelo Bielsa.

: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Liam Cooper y Junior Firpo; Kalvin Phillips; Raphinha, Stuart Dallas, Stuart Dallas y Jack Harrison; Patrick Bamford. DT: Marcelo Bielsa. Newcastle : Freddie Woodman; Javier Manquillo, Isaac Hayden, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark y Matt Ritchie; Miguel Almirón, Joe Willock, Sean Longstaff y Joelinton; Allan Saint-Maximin

: Freddie Woodman; Javier Manquillo, Isaac Hayden, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark y Matt Ritchie; Miguel Almirón, Joe Willock, Sean Longstaff y Joelinton; Allan Saint-Maximin Horario : 16

: 16 TV : ESPN2

: ESPN2 Estadio : St. James´ Park (Newcastle)

: St. James´ Park (Newcastle) Árbitro: Mike Dean

Clasificación a las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto clasificará a la Europa League y el sexto, a los playoff de la novedosa Europa Conference League. Por su parte, los últimos tres equipos descenderán a la Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa con 7, el número al que también llegaron los Cityzens con el último trofeo.