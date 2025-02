Newell’s perdió en un final caliente, el VAR fue protagonista otra vez, la gente explotó... y se viene el clásico

Hace largos años que Newell’s está de capa caída. No queda ni una pizca de los buenos tiempos con Marcelo Bielsa o Tata Martino, por citar apenas un par de próceres de la entidad de Parque Independencia. Cambian técnicos, jugadores y hasta dirigencia, pasan algunos caciques históricos como el Gringo Heinze y el equipo siempre navega en la mediocridad. Nada nuevo bajo el sol.

Sin embargo, ahora, luego de perder en el final con Defensa y Justicia por 1 a 0, en su casa, lleno de ansiedad, la gente explotó. Explotó como nunca antes: hubo incidentes en otras oportunidades, pero ahora la gente se siente perjudicada. Primero, por las decisiones del club, de arriba hacia abajo, incluyendo al último entrenador, Mariano Soso, un hincha, como tantos otros.

Una imagen tan increíble como dolorosa en Rosario: la policía tuvo que improvisar un pasillo para que los jugadores de Defensa salgan ¡¡CORRIENDO!! del campo de juego, luego del triunfo agónico ante Newell's. pic.twitter.com/Qu709s65XL — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2025

Arrojaron proyectiles de todo tipo sobre los jugadores de Defensa y Justicia, cuando intentaron salir del campo de juego rumbo al vestuario. Custodiados por un ejército de efectivos policiales, una imagen que seguramente recorre el mundo y muestra la sinrazón de buena parte de la sociedad. El fútbol es lo de menos, en realidad.

El cóctel explosivo se desarrolla en la antesala del clásico rosarino, previsto para este domingo, a las 17, en el Coloso. “Si no ganan el domingo, qué quilombo se va a armar”, cantó la gente, envuelta en furia. En el Parque, hubo enfrentamientos entre algunos fanáticos y la policía.

"SI NO GANAN EL DOMINGO" la canción que sonó fuerte en Rosario en la previa del clásico y durante la derrota de Newell's vs. Defensa. pic.twitter.com/NTHwgZzGzE — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2025

A los 26 minutos del segundo tiempo, el paraguayo Carlos González, conocido como Cocoliso, convirtió con una media vuelta sensacional. Había ingresado por David Sotelo apenas un rato antes. Sin embargo, Pablo Dóvalo, el árbitro, anuló el festejo por una milimétrica posición adelantada. Ocurre cada vez más: el uso de la tecnología termina perjudicando al espectáculo. Lo convierte en algo más injusto. La gente, que cree que hay un complot contra Newell’s (Banfield piensa lo mismo y hay otros casos), empezó a levantar temperatura.

Todo se complicó en el segundo minuto agregado, cuando Juan Miritello convirtió un golazo en un contraataque fulminante que sorprendió a todos. Cánticos, tensión, proyectiles y la salida de los jugadores del Halcón completaron la escena, una triste escena, nada fuera de contexto de cómo se vive el fútbol en nuestro país.

En el entretiempo, Soso hizo un triple cambio y sacó a Herrera, Maroni y Plaza, para darle lugar a Banega, Chiaverano y Funez. Modificaciones que no modificaron nada. Porque Defensa siguió el libreto del primer tiempo, extendió los ataques por izquierda y cada vez que encontraba un hueco probaba al arco.

Miritello, el goleador, se refirió más tarde a la dificultad que tuvo el plantel de Defensa y Justicia para abandonar el campo de juego. “Estuvimos media hora para salir. La policía ni nadie hizo nada. Tienen que estar más atentos. Nos tienen que cuidar un poco más. Las piedras eran grandes”,

"ESTUVIMOS MEDIA HORA PARA SALIR... NOS TIENEN QUE CUIDAR UN POQUITO MÁS." Juan Miritello habló sobre la dificultad que tuvo el plantel de Defensa y Justicia para abandonar el campo de juego del Coloso.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/6aEPQgdnYj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2025

Al mismo tiempo, Rosario Central, conducido por Ariel Holan, empató sin goles con Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, con un elenco con mayoría de suplentes. Por eso, la impaciencia fue aún mayor en Newell’s. Con Mariano Soso perdió cuatro de los cinco partidos en el torneo Apertura 2025: 0-1 vs. Independiente Rivadavia, 0-3 vs. Banfield, 1-0 vs. Aldosivi, 0-2 vs. Central Córdoba y 0-1 vs. Defensa y Justicia. No le alcanza al rojinegro con el respeto que impone Keylor Navas desde el arco, muchas veces figura, pero no es suficiente con la leyenda costarricense.

Al salir el público, una parte se enfrentó con la policía. Hubo corridas, se escucharon detonaciones de balas de goma y los incidentes con los hinchas se extendieron por varias cuadras en los alrededores del estadio. La policía montada apareció pronto para dispersar a los que protagonizaban disturbios.

Una hora después de la tormenta, el DT ofreció su mirada de la actualidad. “Claro que sigo siendo el técnico, siempre y cuando no me manifiesten algo distinto”, contó. En referencia al duelo que se viene, fue enérgico: “Tenemos la chance de escribir una historia propia”. Las próximas horas serán decisivas para saber cómo continúa la historia.

LA NACION