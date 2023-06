Newell’s, sin armonía: una realidad entre alambres, que estalló en una noche de fiesta en Rosario

escuchar

Los episodios se acumularon dentro y fuera de la cancha, y ni una campaña perfecta en el escenario que más le duele logra disimular que el club vive al límite. La irrupción de una bandera alusiva al control de quienes gobiernan la barra de Newell’s durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez provocó el estallido.

La presencia de Los Monos, la organización narco criminal con eje en Rosario, no es una novedad en los clubes más convocantes de la ciudad: los referentes de las tribunas del club del Parque Independencia y también de Rosario Central tienen lazos estrechos con los líderes del clan Cantero, pero pocas veces se enseñó un mensaje tan contundente y que trasciende el ámbito del fútbol. La relevancia y el revuelo generó que dos días después del hecho, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe determinen, por orden judicial, el allanamiento del estadio donde el jueves los rojinegros intentarán cerrar la etapa de grupos de la Copa Sudamericana con puntaje ideal.

Sordo, Gómez, Sforza y Ferreira festejan el gol de la victoria sobre Santos, en Brasil: en términos de días, Newell's es capaz de convivir entre la tranquilidad y el estallido NELSON ALMEIDA - AFP

En tiempo de crisis, los resultados sirven de maquillaje en el fútbol. Newell’s no es una isla. La campaña perfecta en la Copa Sudamericana y una cosecha de puntos en la Liga Profesional que le posibilita no irritarse con la tabla de los promedios, son las aristas que se presentan como cosméticos que disfrazan sucesos que, desperdigados, parecen no tener una relación, aunque si se los ata empiezan a emparentarse. La transparencia es el modo más sencillo y efectivo de exponer que no existen manejos oscuros, y ahí empezó a trastabillar Newell’s.

Los rojinegros jugaron fuerte en el último mercado de pases, con ocho incorporaciones y la compra del 80% del jugador Willer Ditta. La cifra total invertida osciló los cinco millones de dólares, un monto que es casi la mitad del pasivo que heredó el presidente Ignacio Astore, tras ganar las elecciones en septiembre de 2021, aunque el club no precisó los números de las negociaciones.

Los informes detallaron solo los términos: del arquero Lucas Hoyos y del volante Ángelo Martino compró el 100% del pase; de Jherson Mosquera, el 70% -desde Deportivo Pereira señalaron que el acuerdo se logró en 1.200.000 dólares-, mientras que Iván Gómez, Bruno Pittón, Jonathan Menéndez, Guillermo Ortiz y Jorge Recalde –el único con contrato hasta diciembre de 2024- arribaron a préstamo, con opción de compra.

Ángelo Martino, una de los refuerzos del último mercado de pases; Newell's realizó una inversión de alrededor de cinco millones de dólares en materia de incorporaciones Maximiliano Luna - télam

“Nunca existió un financiamiento externo, nunca hubo una reunión con empresarios para que vayan a poner plata. Nosotros no necesitamos que pongan plata los empresarios”, afirmó Astore, que a la vez comentaba que Horacio García -coordinador del fútbol profesional y hombre de confianza de Gabriel Heinze; murió el 2 de enero pasado- era el que lideraba el mercado de pases. También desmintió con energía que el Gringo tuviera las llaves del club. “Esas son pavadas”, la frase contundente que pronunció un par de meses atrás. Terminante con las palabras para derrumbar hipótesis, con la publicación de los números el dirigente acallaba los cuestionamientos, aunque las cifras no se divulgaron.

Newell’s serpentea con el contraste económico-financiero, pero también con los hechos policiales que tiñen desde hace más de una década a la tribuna: desde el asesinato de Roberto Pimpi Camino, en 2010, el control del paraavalancha lo tuvieron Diego Panadero Ochoa, Matías Tiburón Pera, Nelson Chivo Saravia (asesinado), Alejandro Rengo Fica. El telón que fue exhibido el sábado tenía a tres animales y cada uno de ellos revelaba un peso que supera los límites de una cancha: el mono con lentes representaba a Guille Cantero; el gallo, a Leandro Pollo Vinardi, y el toro, a Damián Toro Escobar. El mensaje de unidad de Los Monos en un partido que reproducía el ambiente del fútbol y homenajeaba a un ídolo como Maxi Rodríguez encontró a Newell’s como vidriera.

Gabriel Heinze, responsable del protagonismo de Newell's en la Copa Sudamericana y el entrenador que dispara críticas contra los árbitros en la Liga Profesional Télam

En la cancha, los rojinegros se levantaron después de la bochornosa eliminación en la Copa Argentina a manos de Claypole, de la Primera C. Clasificados para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, el jueves intentarán redondear la etapa de grupos con un triunfo sobre Audax Italiano (Chile) y finalizar los seis juegos con puntaje ideal. Los torneos internacionales son una espina en el Parque Independencia, después de las finales de la Copa Libertadores perdidas con Nacional (Uruguay) y San Pablo (Brasil), en 1988 y 1992. También en 2013 desbarrancó en semifinales, tras ganar 2-0 y caer en la definición por penales en Belo Horizonte con Atlético Mineiro.

La armonía que presenta en el torneo de la Conmebol desaparece en la Liga Profesional y el último partido, con Huracán, resultó un reflejo de desbordes. El flojísimo desempeño del árbitro Luis Lobo Medina fue el eje del descontrol. En el partido, Ángelo Martino fue expulsado y tras el final pitazo final el juez le mostró la tarjeta roja a Juan Sforza. Heinze, que en la fecha anterior explotó contra el VAR, en Parque de los Patricios apuntó contra Lobo Medina. “Son los jugadores los protagonistas, no ustedes. Pensá un poco y educá, que es tu trabajo”, le disparó en el campo de juego. Más tarde, en la conferencia de prensa, arremetió: “Hay que decir las cosas como son, y el que no esté capacitado para estar en una cancha que levante la mano o que no le den más la oportunidad (…). Hay gente como éste árbitro que condiciona desde el primer minuto a los dos equipos. Le dije al presidente que, si me tiene que echar por defender a mis jugadores, que lo haga. Voy a defender lo que tengo que defender, me da igual si pierdo el lugar”.

Willer Ditta, en acción: en medio de la negociación con Cruz Azul, el defensor colombiano decidió no jugar el viernes con Huracán; la actitud recibió reproches del DT Gabriel Heinze y el presidente Ignacio Astore JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

El encuentro con Huracán, Newell’s lo empezó a jugar antes de llegar a la cancha con la decisión de Ditta de no ser parte del equipo. El colombiano esperaba la resolución de la negociación con Cruz Azul (México), que se finiquitó el lunes. “El jugador no quiso estar hoy, fue decisión de él”, sentenció Heinze, mientras que Astore también tuvo palabras críticas y que enseñaron que la relación estaba prácticamente rota: “Fue una falta de respeto al club y eso no lo voy a tolerar”.

El zaguero finalmente dejará el club y a la tesorería ingresarán algo más de US$3.000.000, un número que ayudará a que el director deportivo Pablo Guiñazú tenga margen de maniobra para reforzar el plantel para seguir siendo protagonistas en la Copa Sudamericana sin la necesidad de obligarse a transferir a alguna de las últimas joyas: Sforza y Brian Aguirre. En un puñado de días, Newell’s perdió el equilibrio y convivió entre explosiones.