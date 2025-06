Neymar fue expulsado y pidió perdón, mientras Santos está en puesto de descenso

La vuelta a Santos para relanzar su carrera no está siendo todo lo positiva que imaginó Neymar. Los inconvenientes físicos, tras una rotura de ligamentos en una rodilla que le demandó un año de recuperación, le restaron continuidad y le impidieron uno de sus objetivos: volver a ser convocado en la selección de Brasil.

Con un contrato de solo seis meses, con vencimiento el 30 de junio, Neymar fue expulsado en la derrota por 1-0 ante Botafogo. Ahora, Santos está 18°, con apenas ocho puntos en 11 fechas, en puesto de descenso, apenas por encima de Juventude (con peor diferencia de gol) y Sport Recife.

A los 31 minutos del segundo tiempo, con el encuentro 0-0 en el estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro, Neymar fue al área en busca del centro ejecutado desde la izquierda por el argentino Benjamín Rollheiser; antes llegó el arquero John, que despejó la pelota hacia adelante y dio en el cuerpo de Neymar, que ante el cierre del defensor Ricardo estiró su brazo derecho para empujar la pelota hacia el arco.

Neymar????????????



meteu um gol de mão e fodase pic.twitter.com/11LV7Fh91a — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 1, 2025

El árbitro Oliveira Lacerda invalidó la acción y le mostró la segunda amarilla a Neymar, que se había quedado dentro del arco, simulando un golpe en la cabeza cuando Ricardo levantó la pierna. Fue la 13a expulsión en su carrera, siete de ellas en Santos, donde tuvo una primera etapa de cuatro años y medio, hasta que fue transferido a Barcelona.

Neymar protestó la decisión del árbitro, pero luego en su Instagram publicó una historia en la que pidió disculpas. “En la desesperación por querer hacer goles a veces cometemos errores. Quiero pedirles perdón a mis compañeros e hinchas. Me equivoqué, pido disculpas. Si hoy no era expulsado, estoy seguro de que conseguíamos los tres puntos. Felicitaciones al equipo por el partido de hoy. Estos tres puntos los pueden poner en mi cuenta”.

Si bien reconoció su responsabilidad, Neymar le apuntó al árbitro por la primera amarilla que recibió en el primer tiempo. “La primera amonestación que me puso fue una tontería, un foul común. ¡Qué malos árbitros son! Es solo mi opinión, por favor, no me castiguen más…“.

Con un jugador más, Botafogo obtuvo la victoria a cuatro minutos del final, con el gol de Artur.

Las disculpas de Neymar

Las Publicaciones en las historias de Instagram de Neymar Captura

En el Brasileirao, Neymar solo disputó 180 minutos, distribuidos en cuatro partidos. En dos fue titular, luego reemplazado, y en los dos restantes ingresó desde el banco de suplentes.

A los 33 años, apenas si se ven chispazos del delantero gambeteador y desequilibrante que fue. Desde su llegada participó en 12 cotejos entre Copa Brasil, Torneo Paulista y Brasileirao, con tres goles y tres asistencias. Es un incógnita su continuidad en Santos después del 30 de junio.

Por sus complicaciones físicas no fue citado a la selección para la doble fecha de las eliminatorias de marzo, ante Colombia y la Argentina. Carlo Ancelotti, el entrenador que acaba de asumir, tampoco lo incluyó para la serie de este mes, frente a Ecuador y Paraguay. “Neymar ha salido hace poco de una lesión. Es un jugador muy importante. Contamos con él, obviamente, en su mejor versión. Volvió a Brasil para preparar bien el Mundial. Hablé con él para explicarle esto. Está de acuerdo con nosotros", expresó Ancelotti cuando anunció la lista.

Desde algunos sectores de la prensa brasileña se señala como un fiasco la actualidad de Neymar. El periodista Fernando Campos, comentarista de CazeTV, expresó: “El tiempo de Neymar en el Santos ha sido absolutamente vergonzoso hasta ahora. Por postura, falta de rendimiento y capítulos increíbles. Aparece más con expulsiones irresponsables y discusiones con aficionados rivales que destacando en algo. Casi tres años sin rendir a alto nivel”.