Neymar fue ofrecido a Inter Miami y podría volver a jugar con Messi y Suárez como en Barcelona

En las horas previas al último partido de la etapa de conferencia de la MLS que afrontará Inter Miami en la noche de este sábado, como local ante Atlanta United, está la incertidumbre sobre si Lionel Messi dejará la concentración de la selección argentina para unirse a su equipo. Y en simultáneo, ya enfocado en los refuerzos que viene solicitando el DT Javier Mascherano, tan fuerte como aquel rumor es la posible llegada de Neymar, el socio futbolístico del rosarino en Barcelona, cuando conformaban, incluso, la denominada MSN con Luis Suárez, también hoy en las Garzas.

La información surgió en dos diarios británicos. Daily Mail aseguró que Inter Miami recibió el ofrecimiento para poder reforzarse con el astro brasileño, actualmente en Santos y con contrato hasta diciembre próximo. Del tema también se hizo eco la prestigiosa cadena deportiva Sky Sports, que sumó que todavía no hubo conversaciones de la dirigencia con el jugador, pero que los agentes del brasileño evalúan esa posibilidad con vistas a la cercanía del Mundial 2026. Un deseo de Neymar es poder estar en los planes de Carlo Ancelotti, el entrenador de la Canarinha.

Neymar volvió a jugar en Santos el 5 de febrero pasado, ante Botafogo, por el Brasileirao Andre Penner - AP

El tridente ofensivo formó un contundente y temido ataque en el conjunto culé entre 2014 y 2017 y más tarde el brasileño y el argentino convivieron una temporada en PSG. Aunque todos están en el final de sus carreras, se asegura que Inter Miami está evaluando la idea de reunir a las tres estrellas nuevamente para una última aventura. La MSN también en la MLS.

Neymar se unió al Santos en enero pasado con un contrato por seis meses después de que se rescindiera el vínculo con Al Ittihad. Y lo amplió hasta diciembre, cuando podrá negociar con otros clubes de cara al año que viene. Y en ese contexto, los representantes del brasileño de 33 años consideran la existencia del valor potencial que representaría llevar al máximo goleador histórico de la selección de Brasil a Estados Unidos, justo antes de la realización de la Copa del Mundo allí, México y Canadá, a mitad de 2026. De hecho, hace unos meses el paulista adquirió una propiedad en Bal Harbour, al sur de Fort Lauderdale, la sede del conjunto de la Florida.

Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi convivieron durante tres temporadas en Barcelona y ganaron una Champions League Julio Cortez - AP

“Es una perspectiva que también podría atraer a Neymar en este momento de su carrera, mientras considera otras opciones”, describe la nota firmada por el periodista Simon Jones. Cuando jugaron juntos en Barcelona en esas tres temporadas, Neymar, Messi y Suárez se complementaron para establecer 364 goles y 173 asistencias para el gigante español que levantó la Champions en 2014/2015, en la primera temporada en la que convivieron los tres.

Neymar está hoy en Santos, en lo que marcó su regreso a sus raíces, al club que lo vio nacer futbolísticamente. Fue dejar atrás sus pasos frustrantes por PSG y Al Hilal, de Arabia Saudita, donde ganó cuatro títulos, aunque solamente pudo jugar siete partidos en un año y medio, por distintas lesiones. Entre ellas, sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda en un partido por las Eliminatorias sudamericanas ante Uruguay.

Este año, Ney disputó 21 juegos con el club de sus amores, marcó seis goles y dio tres asistencias. Son cifras muy alejadas a lo que buscaba, en su intento de devolver al equipo a los primeros planos del fútbol brasileño tras regresar a la primera división después jugar 2024 en la segunda categoría. Hoy, Santos está sólo tres puntos por encima de la zona de cuatro descensos en el Brasileirao, a falta de 11 fechas para el final del torneo. En el desenlace de ese certamen se espera, además, que se resuelva el futuro de Neymar. E Inter Miami está cerca. Por afectos, aspiraciones y negocios.

Neymar y Lionel Messi compartieron equipo en PSG, el club francés al que ambos se unieron en distintos momentos tras sus salidas de Barcelona FRANCK FIFE - AFP

En tanto, otro integrante de aquel plantel de Barcelona, el español Gerard Piqué, hizo una revelación en los últimos días sobre una situación en la que estuvo involucrado con el brasileño. “No sé si puedo contar esto, pero, un día, me escape con Neymar en un avión privado rumbo a Dubai. Habíamos viajado desde Barcelona para un evento con Qatar Airways, que era el patrocinador del Barça en ese momento. Teníamos que estar en la activación al día siguiente por la mañana, pero al llegar de noche, vimos la oportunidad y no lo dudamos. Nos fuimos a Dubái con nuestros amigos —éramos como 15 o 20 personas—, salimos de fiesta toda la noche y regresamos al amanecer directo al evento. Sin dormir, pero con una sonrisa de oreja a oreja", confesó el ex defensor, ya retirado de los campos de juego.

“Fue una locura, pero una de esas anécdotas que no se olvidan. Éramos jóvenes, estábamos viviendo momentos increíbles y disfrutábamos cada segundo. Eso sí, cumplimos con el compromiso en Qatar como si nada. Salió todo perfecto. A veces, las mejores historias nacen de la espontaneidad y del deseo de exprimir la vida al máximo”, completó la anécdota.