Messi y Neymar, dos estrellas que se hicieron brillar a la Liga de España Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 08:03

Mientras sonríe sobre su presente y marca goles, Neymar abre un abanico de posibilidades para el próximo mercado de pases. Pero espiando su futuro, envió un mensaje que no se trató de una frase al pasar: admitió que su gran motivación es volver a jugar junto a Lionel Messi, Eso sí: no especificó si en Barcelona, Paris Saint Germain o en algún otro club.

El crack brasileño habló sin rodeos en en la entrevista posterior al partido de Champions League, en el que PSG superó a Manchester United por 3 a 1 como visitante. La pregunta apuntó a la situación de Messi y Neymar respondió. "Lo que más quiero es volver a jugar con él para poder disfrutar con él otra vez dentro de la cancha", indicó.

Sobre el mismo tema, Neymar insistió en que hará lo posible para que la próxima temporada pueda concretar el sueño. "Él podría jugar en mi lugar, no tiene problemas, seguro. Quiero volver a jugar con él y seguro que el próximo año tenemos que hacerlo ", mencionó con una sonrisa, luego del triunfo en el Old Trafford, donde consiguió un doblete y demostró una actuación estelar.

¿Cómo podría concretarse esta chance que expuso Neymar? El contrato de Messi en el club catalán finaliza en junio próximo y está frente a la expectativa de lo que pasará en las elecciones próximas, respecto de su continuidad. Como contrapartida, el regreso de Neymar al Barça no asoma sencillo: más allá del pleito judicial en el que se vio involucrado con su ex club, Barcelona no admitiría semejante desenbolso para la transferencia en sí misma y el salario.

En cambio, si se lo mira desde el lado de Messi y su mudanza a París, el desenbarco no sería un problema para la entidad de Nasser Al-Khelaifi, porque se trataría de una incorporación a costo cero. Sin embargo, la liga francesa nunca estuvo en la mira del astro rosarino.

¿Y un terreno neutral? Por lo pronto, se sabe que Manchester City quiere volver a la carga con Messi, a partir de un contrato global de 10 años, pero nunca estuvo Neymar en el radar del equipo de la Premier League. Mientras tanto, allí perdura el dulce recuerdo del tridente Messi-Neymar-Suárez, la fórmula para la obtención de Barcelona de la Champions League en la temporada 2014/2015.

Suárez, Neymar y Messi, el tridente letal que formó Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Conforme a los criterios de Más información