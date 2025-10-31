Quién es Joaquín Panichelli, el 9 argentino que busca el Barcelona

El delantero cordobés Joaquín Panichelli genera interés en el Barcelona por su notable inicio de temporada en el fútbol europeo. El atacante, formado en River, suma ocho goles en nueve partidos con la camiseta del Racing de Estrasburgo en la liga francesa, un rendimiento que lo posiciona en la agenda de grandes clubes del continente. Su nombre resuena como una alternativa para reforzar el ataque del equipo catalán.

Quién es Joaquín Panichelli

El club español necesita un centrodelantero que compita con Robert Lewandowski y analiza opciones de mercado. En ese contexto, el periódico catalán Mundo Deportivo sitúa a Panichelli como una “alternativa low cost” frente a la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez. La contratación del delantero del Manchester City representa una operación de un costo muy elevado para las finanzas de la institución.

Su actuación contra el PSG le valió la portada del prestigioso diario deportivo francés L’Equipe

El periodista Xavier Bosch, en el citado medio, explica el panorama. “Hay que buscar un plan B. Se viene informando del idilio con Etta Eyong, el camerunés del Levante. Otra opción que sube como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo”. El artículo destaca sus cifras en la Ligue 1 con ocho goles en nueve presentaciones.

La transferencia, de todos modos, implicaría una inversión significativa. El Racing de Estrasburgo, club que cuenta con respaldo económico del Chelsea, pagó 16,5 millones de euros al Alavés de España por su ficha. El equipo francés buscará recuperar esa suma en una futura negociación. Mientras tanto, el cordobés comparte plantel con su compatriota Valentín Barco, quien también muestra un gran nivel como mediocentro.

Suma ocho goles en nueve partidos con la camiseta del Racing de Estrasburgo en la liga francesa Prensa River

El doblete en París que cambió todo

La notoriedad de Panichelli en el fútbol francés creció de forma exponencial tras su gran actuación contra el Paris Saint Germain. El delantero marcó dos goles en el empate 3-3 en el Parque de los Príncipes, un desempeño que le valió la portada del prestigioso diario deportivo L’Equipe. Esa noche, el mundo del fútbol posó su atención sobre el máximo artillero de la liga.

“Estoy muy contento de ayudar al equipo a dar lo mejor de sí”, declaró el jugador al finalizar el encuentro. Su entrenador, Liam Rosenior, elogió su primer tanto, un cabezazo fulminante. “Es uno de los goles de cabeza más bonitos que he visto en el estadio”, admitió.

El periódico catalán Mundo Deportivo lo define como una “alternativa low cost” para el club español Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire

Las estadísticas de ese partido reflejan su influencia en el juego. Tocó el balón 55 veces, una cifra récord para su equipo, y completó 28 de sus 31 pases. El diario francés describió su actividad como “impresionante para un delantero centro, especialmente en el campo del PSG”. Rosenior complementó el análisis: “Nunca había visto a un 9 con semejante rendimiento, sobre todo como punta de contención”.

De una salida silenciosa de River a la explosión en Europa

La carrera de Panichelli es un ejemplo de perseverancia. Tres años atrás, su realidad era muy diferente. Se fue de River en condición de libre en enero de 2023, sin oportunidades en el primer equipo dirigido por Martín Demichelis, donde solo ocupó dos veces un lugar en el banco de suplentes.

Su primer destino fue el Alavés de la primera división de España, donde se sumó al equipo filial. Poco después, sufrió una grave lesión de rodilla que frenó su progresión. Para recuperar ritmo, fue cedido al humilde Deportivo Mirandés de la segunda categoría española. Allí completó una temporada 2024/25 excepcional, con 21 goles y ocho asistencias en 44 partidos, cifras que llevaron a su equipo a luchar por el ascenso.

El equipo francés pagó 16,5 millones de euros al Alavés por la ficha del atacante SEBASTIEN BOZON - AFP

Su rendimiento en el Mirandés no pasó inadvertido. El Racing de Estrasburgo ejecutó la compra de su pase al Alavés, que concretó un gran negocio por un jugador que apenas utilizó. La operación también benefició a River, que conservaba el 20% de su ficha y recibió 3,2 millones de euros.

El pase fue el tercero más costoso de la temporada en Francia, detrás del zaguero ucraniano Ilya Zabarnyi (PSG, 63 millones de euros) y el delantero brasileño Igor Paixao (Olympique de Marsella, 30 millones).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.