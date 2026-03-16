Neymar no fue convocado por Ancelotti para los partidos de Brasil ante Francia y Croacia

El DT de Brasil, Carlo Ancelotti, no incluyó a Neymar, delantero del Santos, para los amistosos que la selección disputará el jueves 26 y el martes 31 en Estados Unidos contra Francia y Croacia, respectivamente.

El delantero de 34 años ha sufrido para recuperar su mejor versión desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023. “Esta es una convocatoria que tiene en cuenta a jugadores que están 100% en forma”, señaló el lunes el entrenador italiano. Una lesión muscular le impidió a Neymar jugar el pasado martes 10 para Santos contra Mirassol por la quinta fecha del Brasileirao, un partido que Ancelotti tenía previsto presenciar tras haber incluido al delantero de 34 años en una lista preliminar para los amistosos que Brasil disputará en la próxima doble fecha FIFA, en la que planeaba terminar de definir los convocados para el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

Ancelotti habló de la gran cantidad de futbolistas lesionados: “Es una lista armada con jugadores que están al 100 por ciento de su condición física. Tenemos lesionados importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, a quienes les deseamos una rápida recuperación. Vamos a jugar dos partidos importantes, de intensidad, en un plazo muy corto, con viaje incluido. Preferí llevar a quienes están al 100 %“, expresó en conferencia de prensa.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Y obviamente se refirió a la ausencia de Neymar, quien fue el 10 de Brasil en los últimos tres Mundiales y, ahora, parece estar cada vez más lejos de la Copa del Mundo de este año: “Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al 100% de su potencial. Tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico que sigue sus partidos y seguirá haciéndolo en los próximos días y meses”.

El seleccionador también se refirió al reciente viaje a Mirassol para presenciar el partido del Santos contra el equipo local en el Campeonato Brasileño. Se esperaba que pudiera ver a Neymar jugar en persona, pero el número 10 ni siquiera viajó al partido: “Tenía previsto ir a Mirassol para ver el partido y observar a los jugadores y la ciudad. Una ciudad muy bonita, me recibieron muy bien. Neymar no jugó y no tengo nada que añadir. Cuando puedo ir a ciudades, suelo ver partidos del Campeonato Brasileño, me gusta verlos en persona”.

Neymar Jr. @santosfc

Pero no le cerró las puertas al crack para que pueda estar en el Mundial: "Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí. No lo convocaron ahora porque no está al 100%. La situación hoy es esta pero para la lista final es otra historia. Tiene que seguir trabajando para mantenerse en buena condición física“.

La lista para el Mundial se anunciará el 18 de mayo. El último partido de preparación del equipo será el 31 de mayo contra Panamá en Rio de Janeiro.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reveló la lista de 26 convocados por Ancelotti para los amistosos que la “canarinha” jugará en el Gillette Stadium de Boston contra Francia y en el Camping World Stadium de Orlando ante Croacia.

Alisson, arquero de Liverpool, uno de los convocados por Ancelotti FRANCK FIFE - AFP

Lista de convocados por Ancelotti para los amistosos que Brasil jugará contra Francia y Croacia.

Arqueros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Bento (Al-Nassr, Arabia Saudita) y Ederson (Fenerbahce, Turquía).

Defensores: Wesley (Roma, Italia), Léo Pereira (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal, Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Danilo (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus, Italia), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit, Rusia.)

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita), Gabriel Sara (Galatasaray, Turquía) y Danilo (Botafogo).

Delanteros: Vinicius Júnior (Real Madrid, España), Endrick (Olympique Lyon, Francia), Raphinha (Barcelona, España), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Joao Pedro (Chelsea, Inglaterra), Estevao (Chelsea, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit, Rusia), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra) y Rayan (Bournemouth, Inglaterra).

ANSA y AP.