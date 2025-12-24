Nico Paz, rendido a los pies de Cesc Fàbregas: elogios al DT, mientras tiene cautela sobre su futuro

Presente como invitado en un partido de la Serie D, Nicolás Paz dialogó con la prensa y dejó definiciones contundentes sobre el presente de Como 1907 y la figura de Cesc Fàbregas. Con un discurso maduro, el mediapunta argentino fue prudente también ante las versiones sobre su futuro, que hablan de una vuelta a Real Madrid, y eligió concentrarse en el rendimiento cotidiano.

El 1 a 1 entre Folgore Caratese y Nuovo Sondrio, por la cuarta categoría de Italia, tuvo a Paz como invitado especial en las tribunas. En el marco de la despedida del argentino Daniel Ramírez Martínez, Nico asistió al encuentro y concedió una breve entrevista al canal Sportitalia, en la que dejó frases que resonaron en el ambiente del calcio.

De 21 años, el futbolista de Como exhibió un tono sereno al referirse a las metas del equipo. Consultado por las aspiraciones en la temporada, evitó promesas rimbombantes y ofreció una mirada de crecimiento progresivo. “Nuestra ambición es mejorar partido tras partido. Ganar todos los partidos. Pensamos así y luego vemos dónde estamos al final”, afirmó. La frase sintetiza una filosofía de trabajo centrada en el día a día, sin desvíos ni presiones externas.

El momento más enfático de la charla se dio cuando el mediocampista ofensivo se refirió a su entrenador. Lejos de las medias tintas, Paz se mostró agradecido y contundente al referirse a Fàbregas, una figura central en su desarrollo futbolístico. “Es el mejor. Es un gran entrenador. Es el más importante de mi carrera. Nos está ayudando muchísimo a mí y al equipo a crecer, y estoy muy contento de estar con él”, expresó. El reconocimiento apunta no solo al plano táctico, sino también al acompañamiento personal que el exmediocampista español ejerce sobre un plantel mayoritariamente compuesto por jóvenes.

Fàbregas, antes de un partido de Serie A entre Roma y Como 1907, en el Estadio Olímpico; el español de 38 años tiene buen trato para con un plantel conformado por muchos jóvenes. Fabrizio Corradetti - LaPresse

Las palabras del argentino refuerzan la idea de un proyecto que trasciende los resultados inmediatos. En Como valoran la influencia del entrenador de 38 años en la consolidación de talentos y en la construcción de una identidad competitiva, un aspecto que Paz subrayó con naturalidad y convicción.

Inevitablemente, la conversación derivó en su proyección a mediano plazo y en el seguimiento que mantiene Real Madrid, club al que pertenece su ficha. Ante esa consulta, el nacido en España y nacionalizado argentino eligió el camino entre la prudencia y el foco deportivo. “No pienso en ello, solo me concentro en jugar. Intento hacerlo lo mejor posible”, sostuvo, sin alimentar especulaciones ni abrir interrogantes sobre decisiones futuras.

La misma línea discursiva se mantuvo cuando fue consultado por el cruce internacional entre Milan y Como en Perth, Australia, que despertó interés por su carácter excepcional de ser externo a Italia. Lejos de anticipos y de declaraciones grandilocuentes, Paz fue escueto: “No hemos hablado de ello. Haremos lo que tengamos que hacer”. Otra señal de un perfil bajo que prioriza la preparación por sobre el ruido externo.

Las declaraciones del juvenil argentino confirman una constante: la madurez con la que transita una etapa clave de su carrera. En un contexto de expectativas crecientes y miradas atentas desde clubes de peso, Nico Paz opta por el camino de la mesura, el compromiso diario y la confianza en un entrenador que, según sus palabras, ya marcó un antes y un después en su recorrido profesional.