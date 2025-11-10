Nicolás Barros Schelotto le ganó el duelo a papá Guillermo en La Plata: “No le gusta perder ni al truco”

Gimnasia y Vélez se vivió en “familia”. La excusa fue un partido por la 15° fecha del torneo Clausura. Nicolás Barros Schelotto, hijo del Mellizo (19 años), apareció sonriente en el Bosque para disputar su tercer partido en Primera División. Su papá, Guillermo, es un referente del Lobo, en donde jugó 211 partidos. Pero llegó a la cita como DT de Vélez: el destino tuvo que cruzarlos así para que el técnico lo vea “en la cancha” por primera vez, luego de haberlo observado por TV en la gran victoria ante River, en el Monumental. Nicolás fue hasta el banco de suplentes rival, primero abrazó al tío Gustavo y luego a papá Guillermo, en un momento emotivo de la tarde. Nicolás, muy respetuoso, también continuó con los saludos a todo el banco de suplentes de Vélez. A Guillermo lo recibieron con una gran ovación y una bandera con la leyenda: “Melli, en La Boca sos ídolo. En el Bosque sos Dios”.

El plantel de Fernando Zaniratto consiguió un triunfo que vale doble: por el reclamo salarial adeudado, estuvo sin entrenarse viernes y sábado, pero los jugadores se regalaron un buen triunfo ante Vélez, por más que el objetivo de salvarse del descenso ya estaba consumado por los resultados previos del fin de semana. Los futbolistas sintieron el desgaste físico sobre todo desde los 20 minutos de la segunda etapa, pero se impusieron 2-0 por las anotaciones de Marcelo Torres y Jeremías Merlo. Y todavía tiene chances de clasificarse a los playoffs del Clausura.

Mariano Messera, director deportivo del Lobo, y otros dirigentes del club local le dieron en la previa una camiseta a Guillermo Barros Schelotto, en reconocimiento a su trayectoria en el Tripero. Al mismo tiempo, hubo un palco lleno con integrantes de la familia Barros Schelotto, entre ellos la mamá y esposa Matilde. El sol acompañó, cálido, durante los primeros minutos del encuentro. La tarde se presentó veraniega.

“Es un partido muy especial por enfrentar a mi papá. Nunca lo imaginé”, había dicho Nicolás segundos antes del encuentro. Y había agregado en declaraciones a ESPN Premium, el canal que transmitió el cotejo: “Es una tranquilidad saber que logramos el objetivo de salvarnos del descenso. El triunfo ante River fue muy importante, estamos contentos por cómo se dio todo, pero queremos seguir ganando”. Y al final, con el resultado puesto, dijo visiblemente emocionado: “Hicimos un partidazo. Como con River. Demostramos que estamos a la altura de competir para este club. Ahora queremos meternos entre los 8 mejores. Es una felicidad inmensa jugar en esta cancha... Fue un triunfo soñado. Jugar en esta cancha y para este club. Con mi familia, con viejo del otro lado... pero estuvo también presente. Faltó mi abuelo, sólo faltó él. Pero desde el cielo me está apoyando”. Y sobre cómo se fue su papá Guillermo explicó: “Después hablaré con él. Lo conozco, debe estar caliente porque no le gusta perder ni al truco. Pero hoy nos tocó a nosotros”.

Ambos llegaron a este encuentro más relajados por los presentes de uno y otro. Nicolás salió con la tranquilidad de saber que, luego de los resultados del fin de semana, su equipo se aseguró la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, luego de sufrir con la posibilidad del descenso durante varios meses. La situación económica del club platense no es buena, ya que la dirigencia tuvo que cancelar de urgencia una deuda con el plantel de (al menos) tres meses para que el equipo se vuelva a concentrar en Estancia Chica de cara a este encuentro con el Fortín.

Nicolás Barros Schelotto, mediocampista zurdo, debutó contra Estudiantes en el clásico platense (derrota por 2-0). Ingresó desde el arranque, lo mismo que en la victoria ante River (1-0), que además contó con el plus anímico de ese final en el que Insfrán le desvió el penal a Borja. Y en su tercer encuentro debió medirse contra su papá. Con la camiseta número 17, tuvo un tiro libre a los 20 minutos del primer tiempo que se fue cerca del palo derecho de Marchiori. Y participó de la recuperación de la pelota en la acción que luego Quiroz fue amonestados por una falta sobre Panaro. El mismo ejecutó un “penal con barrera” pero su remate rebotó en la formación fija rival; sin embargo, esa segunda jugada finalizó en una gran atajada de Marchiori ante Panaro.

Nicolás Barros Schelotto disputa la pelota con Rodrigo Aliendro: el hijo de Guillermo jugó un buen partido Fotobaires / Nacho Amiconi

Guillermo apareció con el look habitual, camisa celeste y pantalón azul. Gustavo aparece más deportivo siempre. Su equipo respetó la idea de siempre, con protagonismo y autoridad. Salió a atacar y estuvo cerca de convertir con un remate de Maher Carrizo que se fue cerca del ángulo superior derecho del arquero y otro disparo desde afuera del área de Rodrigo Aliendro que dio en el travesaño.

Momento de tensión

Hubo un momento de tensión: la barra de Gimnasia, en la previa de las elecciones que se celebrarán en un mes, estuvo tirando bombas de estruendo durante varios pasajes ¿con la intención de suspender el partido? Todo muy raro. Lo cierto es que el árbitro Yael Falcón Pérez llamó a la policía para alertarlos de la situación.

Gimnasia golpeó primero con un golazo del Chelo Torres a los 32 minutos del primer tiempo: Nicolás Barros Schelotto participó en el nacimiento de la acción, con un pase vertical para Panaro; este abrió para el lateral Pintado y, tras un centro desde la derecha, llegó la gran asistencia de Piedrahita, que le pivoteó la pelota con cara interna a Marcelo Torres, que anotó con un gran remate cruzado de zurda. Pero ni el festejo pudo ser completo porque Falcón Pérez volvió a llamar a la policía porque desde la tribuna local le tiraron un martillo rojo, de esos pesados de emergencia: rebotó en el césped y le dio en la cara. Lamentable.

El gol hizo crecer en confianza a Gimnasia tras un tiro libre cerrado de Nicolás Barros Schelotto -con zurda desde la derecha al punto penal- cabeceó muy bien Giampaoli, pero Marchiori mandó la pelota al córner evitando el 0-2. Y de ese posterior lanzamiento el hijo del Mellizo buscó el gol “olímpico”. El Lobo pudo irse al descanso con dos goles de ventaja: Torres guapeó en un contraataque y nuevamente exigió a Marchiori con un remate bajo al primer palo.

Francisco Pizzini intenta marcar a Juan Pintado, lateral de Gimnasia Fotobaires / Nacho Amiconi

A los 3 minutos del segundo tiempo, Nicolás Barros Schelotto marcó una jugada preparada de córner: agarrándose la cabeza como “señal”, el envío fue abierto desde la izquierda sobre el punto penal y pifió el remate Enzo Martínez, que llegó desde atrás atacando el espacio, sino era una chance muy clara.

Vélez estuvo lejos del poder ofensivo que suele mostrar, pero nunca dejó de buscar: inquietó con un zurdazo de Pizzini que controló Insfrán y un córner de Maher Carrizo que cabeceó Aliendro y la pelota dio en el palo.

El DT Zaniratto tuvo el premio al cambio de Jeremías Merlo por Panaro (lo venía retando bastante) y en la segunda pelota que tocó el delantero de 19 años metió una larga corrida y anotó un golazo para el 2-0 tras gambetear al arquero Marchiori. Iban 23 minutos.

Guillermo Barros Schelotto hizo tres cambios juntos: Matías Pellegrini por Elías Gómez; Manuel Lanzini por Bouzat y Florián Monzón por Godoy. Pero el Lobo estuvo más cerca de convertir el tercero que Vélez el descuento.

Nicolás Barros Schelotto tocó 57 pelotas, dio 33 pases (con un porcentaje de aciertos del 84,8%, según datos de Opta Stats Perform), recuperó tres balones con posesión; cometió una falta y recibió otra: no remató al arco, pero hizo un buen partido. Papá Guillermo, muy respetuoso, se fue saludando al entrenador rival y algún que otro viejo conocido de la entidad platense. Caliente porque “no le gusta perder ni al truco”, pero -al mismo tiempo- sabiendo que quien le ganó fue su hijo.