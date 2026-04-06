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La agenda de la TV del lunes: Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Francisco Cerundolo se mide ante el griego Stéfanos Tsitsipás
Francisco Cerundolo se mide ante el griego Stéfanos TsitsipásNurPhoto - NurPhoto

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 6 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Argentinos vs. Banfield. ESPN Premium
  • 21.15 Instituto vs. Defensa y Justicia. TNT Sports Premium
Alan Lescano, una de las grandes figuras de Argentinos Juniors
Alan Lescano, una de las grandes figuras de Argentinos JuniorsGonzalo Colini

Serie A

  • 7.30 Udinese vs. Como. Disney+
  • 10 Lecce vs. Atalanta. Disney+
  • 12:50 Juventus vs. Genoa. Disney+
  • 15.45 Napoli vs. Milan. ESPN 2

Liga de España

  • 16 Girona vs. Villarreal. DSports 2

Championship

  • 11 Ipswich Town vs. Birmingham. Fox Sports
  • 13.30 Swansea City vs. Middlesbrough. Disney+
  • 16 Hull City vs. Coventry City. Championship. Fox Sports 2

TENIS

  • El ATP Masters 1000 de Montecarlo. La primera rueda, con presencia argentina. ESPN 2 y Disney+
  • 7.10 Sebastián Báez vs. Stan Wawrinka;
  • 8.20 Francisco Cerúndolo vs. Stéfanos Tsitsipás,
  • 9.30 Flavio Cobolli vs. Francisco Comesaña
  • 9.30 Valentin Vacherot vs. Juan Manuel Cerúndolo
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