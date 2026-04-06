La agenda de la TV del lunes: Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 6 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Argentinos vs. Banfield. ESPN Premium
- 21.15 Instituto vs. Defensa y Justicia. TNT Sports Premium
Serie A
- 7.30 Udinese vs. Como. Disney+
- 10 Lecce vs. Atalanta. Disney+
- 12:50 Juventus vs. Genoa. Disney+
- 15.45 Napoli vs. Milan. ESPN 2
Liga de España
- 16 Girona vs. Villarreal. DSports 2
Championship
- 11 Ipswich Town vs. Birmingham. Fox Sports
- 13.30 Swansea City vs. Middlesbrough. Disney+
- 16 Hull City vs. Coventry City. Championship. Fox Sports 2
TENIS
- El ATP Masters 1000 de Montecarlo. La primera rueda, con presencia argentina. ESPN 2 y Disney+
- 7.10 Sebastián Báez vs. Stan Wawrinka;
- 8.20 Francisco Cerúndolo vs. Stéfanos Tsitsipás,
- 9.30 Flavio Cobolli vs. Francisco Comesaña
- 9.30 Valentin Vacherot vs. Juan Manuel Cerúndolo
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