La agenda de la TV del lunes: Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 6 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

19 Argentinos vs. Banfield. ESPN Premium

21.15 Instituto vs. Defensa y Justicia. TNT Sports Premium

Alan Lescano, una de las grandes figuras de Argentinos Juniors Gonzalo Colini

Serie A

7.30 Udinese vs. Como. Disney+

10 Lecce vs. Atalanta. Disney+

12:50 Juventus vs. Genoa. Disney+

15.45 Napoli vs. Milan. ESPN 2

Liga de España

16 Girona vs. Villarreal. DSports 2

Championship

11 Ipswich Town vs. Birmingham. Fox Sports

13.30 Swansea City vs. Middlesbrough. Disney+

16 Hull City vs. Coventry City. Championship. Fox Sports 2

TENIS