Eduardo Coudet se mostró feliz por el rendimiento de Colidio e hizo una broma por el rubio platinado de Subiabre

River jugó muy bien y derrotó 3 a 0 a Belgrano en el duelo de la fecha 13 del Torneo Apertura y el entrenador Eduardo Coudet lo tiene claro. En la conferencia de prensa que dio tras la victoria en el Monumental remarcó la importante de los quince días de trabajo que tuvo durante el receso del fútbol por la fecha FIFA, sabe igual que su equipo podría estar mejor e hizo hincapíe puntualmente en Facundo Colidio, que fue silbado cuando lo nombró la voz del estadio en la previa, pero volvió al gol luego de 26 partidos y terminó recibiendo aplausos de los hinchas. Además, bromeó con el look de Ian Subiabre.

Sobre lo que dejó la victoria, Coudet expresó que River tuvo un buen rendimiento, pero remarcó la clave por las que su equipo va creciendo: “Creo que hicimos un muy bien partido. Como dije el arranque, es tiempo y trabajo. También nos adaptamos a lo que se nos presenta. Acá, en casa, necesitábamos hacer un buen juego como lo hicimos. Tenemos que mejorar cosas y prepararnos para vernos mejor, pero estamos bien”.

Eduardo Coudet obtuvo su cuarta victoria seguida desde que llegó a River Manuel Cortina

En línea con esto expresó la importante de “que el equipo genere mucho en ataque porque es lo que trabajamos y queremos hacer cada partido”. Luego agregó uno de los factores que permite la mejora individual en el plantel: “Es muy importante la competencia interna y eso va a elevar los niveles individuales. Me pone contento que River convierta, indiferentemente de quién haga los goles. Tenemos que mejorar y hoy vimos una mejora muy grande en lo futbolístico. Tuvimos 15 días de trabajo que nos vinieron bien”, remarcó.

En la búsqueda de mejorar en los diferentes niveles, Coudet habló sobre un puesto de la cancha en el que necesitan tener mucho más e hizo la referencia con dos futbolistas: “Creo que en esta idea de encontrar volantes de juego, volantes que puedan tener juego por dentro o aceleraciones, son características que no tenemos mucho. Por eso las participaciones de Subiabre y Galván son importantes. Tuvimos 15 días de trabajo y ellos lo hicieron bien y se merecen lo que están viviendo. Tienen que seguir trabajando, el día a día nos va a dar mucho para mejorar. Intentamos entrenar como jugamos y todos lo tienen claro. Se vio una diferencia en lo físico, que es porque cuando estás fresco de la cabeza salen mejor las cosas".

Fiel a su estilo, Coudet se tomó su tiempo para bromear con el platinado de Ian Subiabre: le preguntaron si se trató de un homenaje a él, que en su etapa de jugador se presentaba con diferentes looks: “No creo que sea un homenaje, pero no puedo decir nada cuando aparecen así, soy el menos indicado. Lo único que le puedo decir es que, en el tiempo, se te empieza a hacer la pileta... en algún momento me pondré pasto”, expresó e hizo reír a todos los presentes.

La advertencia del Chacho Coudet a Ian Subiabre tras teñirse el pelo: "EN EL TIEMPO SE TE EMPIEZA A HACER LA PILETA" 😂 pic.twitter.com/pcYTZHhMbd — TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2026

Lautaro Pereyra tuvo su debut en River y sobre el juvenil, expresó: “Lo vi en reserva hace dos o tres partidos como segundo atacante y me llamó la atención técnicamente, con resoluciones rápidas. Es muy físico y técnico, que es una característica del jugador que sale de River. Resalta desde ese lugar”. Además, mencionó el caso de otro producto de las inferiores: “Tiene que aprender a jugar en distintas posiciones, lo mismo Juan Cruz (Meza), que estaba jugando de doble 5 y puede ser 8 clásico. Si les marco algunos movimientos a los más jóvenes es para que se adapten rápido porque en primera se juega a otro ritmo".

Ian Subiabre fue reemplazado en el inicio de la segunda etapa. El DT aclaró el motivo de su salida y mencionó la confianza que le tienen: “Salió por un golpe en el gemelo, pensamos que era eso, pero en el entretiempo, más allá de sus ganas, creíamos que iba a poder continuar. En cuanto a la confianza, con el ADN del club, es bueno que asuman las responsabilidades”. Durante la misma pregunta hizo un alto y se refirió a Facundo Colidio y se mostró muy feliz por su rendimiento: “También quiero resaltarlo por que viene trabajando muy bien y con muchas ganas. Y me pone muy contento que Colidio haya convertido. No soy de hablar de manera individual de los jugadores, pero quería que me pregunten por él”.

Eduardo Coudet hablando con Driussi y Colidio; sobre este último, mostró su felicidad por el rendimiento que tuvo ante Belgrano Manuel Cortina

Y más adelante volvió a referirse al atacante que marcó luego de 26 partidos y que había sido silbado por el público cuando la voz del estadio mencionó su nombre y apellido: “Es un jugador que va a andar muy bien y lo van a aplaudir. A todos nos han puteado en River, acá no hay misterio: la única realidad es trabajar y dar vuelta la cosa, no pelearse con la gente es fundamental. Él después festejó con la gente y se lo reconocieron. En River es así, existe la exigencia y hay que ganar y jugar todos los partidos bien. A veces te toca que la exigencia te pega en el hombro y te dice que es para vos”.

Por último, habló de cómo vive los partidos y con gracia recordó un reto a uno de sus futbolistas: “Me tendría que controlar un poco. Cuando agitaba el brazo era una indicación a Lautaro (Rivero) sobre algo que no ejecutaba, lo voy a matar”, explicó entre risas. Por último, agregó una frase que tiene que ver con que al equipo le falta para llegar a lo que desea: “Es mi manera de ser, acompaño de esa manera, lo vivo de esa manera y en lo que es el grupo me pone contento que hayan hecho un gran partido y que haya salido todo bien. No creo que estemos tan bien, podemos estar mejor”, cerró.