Nicolás González y el sueño de la Finalissima: el deseo que le cumplió a Scaloni, en busca de un lugar en el equipo

A falta de 94 días para el Mundial, y a menos de 20 días de la Finalissima, el calendario plantea una doble exigencia para los jugadores de la selección: rendir al máximo nivel en sus clubes y convencer a Lionel Scaloni de que merecen un lugar en el once, sobre todo aquellos que no tienen asegurada su presencia entre los titulares. En ese escenario aparece, por ejemplo, Nicolás González, el polifuncional futbolista del Atlético de Madrid, que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico a raíz de una serie de lesiones, pero volvió a tiempo tras superar un nuevo problema muscular y, con dos goles el último fin de semana, volvió a anotarse como una opción para los próximos compromisos de la Albiceleste. En especial, para pelear por uno de los pocos lugares vacantes dentro del equipo.

El carrilero de 27 años vivió un fin de semana soñado, como si él mismo hubiera firmado el guión de su regreso. Tras reponerse en tres semanas de una distensión en el muslo derecho, el exJuventus ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo cuando el partido estaba empatado frente a la Real Sociedad, como local, y marcó los dos tantos del Colchonero para el triunfo por 3 a 2: uno de derecha y otro de cabeza. Su último festejo oficial había sido el 13 de septiembre de 2025, ante Villarreal, casi seis meses atrás. El doblete, además, tuvo un valor agregado. Primero, cumplió con uno de los pedidos recurrentes de Scaloni a los volantes de la selección: pisar el área y llegar al gol. Y, además, el jugador al que reemplazó fue Thiago Almada, uno de los nombres con los que podría disputar un lugar en el equipo de cara al duelo contra España. La misma lucha por el puesto que tienen en España la podrían disputar en la selección.

El desahogo de Nicolás González ante Real Sociedad: entró en el segundo tiempo y marcó dos goles Prensa Atlético de Madrid

Si bien Scaloni todavía no confirmó siquiera la lista de convocados -teniendo en cuenta que recién este martes comenzaría a definirse la sede y un eventual cambio de fecha de la Finalissima-, el técnico pondrá en la cancha lo mejor que tenga a disposición para probar al equipo en la antesala del Mundial, y el puesto de cuarto mediocampista es uno de los pocos que aún no tiene dueño. Según la estrategia que elija el entrenador, resta saber si apuesta por un jugador de perfil más ofensivo, como Almada, o si se inclina por un futbolista de mayor recorrido, como González, a quien durante el cierre de 2025 también utilizó como lateral por ese sector.

También aparece la opción de armar un medio campo con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, con Lionel Messi como delantero y una sola referencia de área. Por lo pronto, González cumplió con creces y volvió a meterse en la pelea.

Nico, quien había sido desafectado de la selección antes del Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo sufrida durante un entrenamiento en Doha, fue importante en la Copa América 2024, aunque luego no pudo sostener el ritmo en convocatorias posteriores. En parte, por la reiteración de problemas físicos -sufrió dos desgarros en lo que va del año y se perdió ocho partidos-, a lo que se sumó la suspensión de dos fechas que recibió tras el triunfo sobre Uruguay, por un golpe sin pelota contra Nahitan Nández.

Nicolás González, una pieza de recambio importante durante el ciclo de Lionel Scaloni Prensa AFA

De todos modos, González siempre fue considerado por Scaloni y cerró las eliminatorias como titular frente a Ecuador, actuando por izquierda en un 4-2-3-1, aunque en un partido en el que el técnico no contó con Lionel Messi y decidió preservar a algunos habituales titulares. Luego, durante las giras de octubre y noviembre por Estados Unidos, volvió a sumar minutos como lateral, en un puesto que tiene a Nicolás Tagliafico como indiscutido pero con pocas variantes consolidadas, con Marcos Acuña, lejos de su mejor nivel, y Valentín Barco y Facundo Medina todavía en evaluación. En esa posición, disputó 45 minutos contra Venezuela, 90 frente a Puerto Rico -participó en cuatro de los seis goles del equipo- y otros 86 ante Angola, en un partido en el que sufrió por momentos ante un típico rival africano que lastimó con la velocidad de sus delanteros.

“Nico jugó ahí porque puede hacerlo. Aunque no es su puesto natural, donde lo pongas va a cumplir. ¿Por qué no usarlo?”, destacó el DT, que convocó por primera vez a González en octubre de 2019 y lo citó siempre que estuvo en condiciones. Tagliafico, a su vez, ya dejó atrás un esguince en el tobillo derecho, recuperó su lugar en Lyon y llegará con rodaje a la Finalissima.

El volante podría ser adquirido en forma definitiva por el Atlético de Madrid a cambio de 32 millones de euros Prensa Atlético de Madrid

González, además, se juega por estas semanas su pase definitivo al Atlético de Madrid, ya que su cesión desde la Juventus incluía una cláusula automática de compra, fijada en 32 millones de euros, en caso de que el argentino disputara al menos 45 minutos en 20 partidos de la temporada. Por ahora cumplió ese requisito en 14, cuando todavía restan 11 jornadas para el final del campeonato. El escobarense de 27 años pidió mantenerse al margen de las conversaciones para enfocarse de lleno en los desafíos que se vienen.

La idea del club es adquirir su ficha, siempre y cuando logre negociar un precio más bajo, mientras que González prefirió aislarse de las conversaciones para enfocarse de lleno en los objetivos que se vienen, tanto con el Atlético como con la selección, con la Finalissima cada vez más cerca y la posibilidad de ganarse un lugar frente a España, en busca de su cuarto título con la selección, y ser parte desde adentro.