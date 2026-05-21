Nicolás Otamendi acordó su llegada a River y podría firmar en los próximos días

Nicolás Otamendi está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de River. El defensor campeón del mundo alcanzó un acuerdo verbal con el club de Núñez y existe una posibilidad concreta de que firme un precontrato antes del Mundial, mientras se ultiman los detalles de una operación que marcará uno de los grandes movimientos del mercado de pases.

Según pudo saber LA NACION, Otamendi ya mantuvo conversaciones con Eduardo Coudet y en River son optimistas respecto de cerrar la incorporación en los próximos días. El vínculo sería por 18 meses y el defensor llegaría con un rol central dentro del plantel: titular y referente de un equipo que busca jerarquía y experiencia para afrontar los próximos desafíos internacionales.

El zaguero finalizará oficialmente su contrato con Benfica el 30 de junio, aunque la situación contractual ya le permite avanzar en la firma de un preacuerdo con el club de Núñez. La idea es formalizar ahora el entendimiento y oficializar el vínculo una vez que quede legalmente en libertad de acción, en julio.

Tras seis temporadas, siendo capitán y titular, Otamendi deja Benfica Octavio Passos - UEFA - UEFA

La negociación tomó fuerza después de la decisión del futbolista de no continuar en Benfica tras el Mundial. El club portugués incluso hizo oficial su salida con un extenso comunicado en el que destacó su ciclo de seis temporadas como capitán y referente del equipo. “Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo”, expresó Benfica en el mensaje de despedida para el defensor argentino.

A los 38 años, Otamendi considera que llegó el momento de regresar a la Argentina y cumplir el deseo de jugar en River, club del que nunca ocultó su simpatía. En Portugal incluso dan por hecho que Núñez será su próximo destino después de disputar la Copa del Mundo, que probablemente marque el cierre de su etapa en la selección argentina.

Otamendi festejando con el plantel luego de marcar de penal en el último amistoso de la selección argentina Rodrigo Abd - AP

En Núñez entienden que la posible llegada del defensor representa mucho más que un refuerzo de jerarquía. El club sumaría a otro campeón del mundo a un plantel que ya cuenta con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, en medio de una política deportiva enfocada en incorporar futbolistas de experiencia internacional y peso dentro del vestuario.

Aunque en los últimos mercados de pases el nombre de Otamendi siempre apareció vinculado a River, las negociaciones nunca habían avanzado de manera decisiva. Incluso, meses atrás, desde la dirigencia habían reconocido el interés por el futbolista, aunque sin confirmar contactos formales. Esta vez, el escenario cambió: el acuerdo está encaminado y en el club creen que la operación finalmente llegará a buen puerto.

Otamendi ya se encuentra en la Argentina y el martes se incorporará a la selección nacional para comenzar la preparación para la cita mundialista. Mientras tanto, River trabaja para cerrar cuanto antes un acuerdo que, puertas adentro, consideran muy avanzado y que podría quedar sellado antes del Mundial.

Después de varios intentos frustrados, en Núñez sienten que están ante la oportunidad definitiva para concretar la llegada de uno de los defensores argentinos más importantes de la última década.