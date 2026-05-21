Eduardo Coudet, tras el pase de River a octavos de Copa Sudamericana: “Este era un partido incómodo”

Este miércoles, por la quinta fecha del Grupo H, River empató 1 a 1 ante Bragantino de Brasil en el Monumental y aseguró su continuidad en la copa Sudamericana. Con un equipo alternativo y a la espera de la final del Torneo Apertura el domingo próximo ante Belgrano en Córdoba, el Millonario se salvó de la derrota en el último minuto con gol de Facundo Pereyra, tras aprovechar un rebote del arquero rival.

Finalizado el encuentro, Eduardo “Chacho” Coudet brindó una conferencia de prensa donde analizó el rendimiento del equipo y anticipó la final contra los cordobeses. “Terminamos desdibujados. Este era un partido incómodo, previo a una final, pero el empate sirvió”, aseguró el entrenador.

"NO PODEMOS CONTAR" El Chacho Coudet no quiere dar NINGÚN INDICIO de cara a la final del domingo vs. Belgrano... pic.twitter.com/rpyHnQLGOp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

“¿Qué rescatás del equipo?”, le preguntaron al DT. “El hecho de ir a buscar siempre y desgastar al rival”, respondió Coudet, y agregó: “Siempre hacemos un gran desgaste. Era un partido con mucha gente joven, pero terminamos sumando un punto importante que nos pone del otro lado”.

Consultado sobre cómo prepara al plantel de cara al decisivo encuentro contra Belgrano, Coudet esquivó la pregunta, generando risas en la sala de prensa del Monumental. “No podemos contar”, señaló “Chacho”, en tono jocoso.

“Lo único que puedo decir es que llegamos bien a la final. Para muchos jugadores jóvenes sumar experiencia, como el partido de hoy, es importante. Ahora a nos prepararemos de la mejor manera y recuperaremos a los que jugaron esta noche para que lleguen de la mejor forma al domingo”, detalló el entrenador Millonario.

¿El River del Chacho Coudet tiene suerte? Atención a la respuesta del DT del Millonario... pic.twitter.com/IoKEi6qKl8 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

Otro momento distendido que se vivió durante la conferencia fue cuando le preguntaron al DT de River sobre “el factor suerte” de anotar goles en los epílogos de los partidos.

“Mirá: de quince perdimos dos. Contra Boca y Atlético Tucumán. Seguramente que a la suerte la construyen los jugadores. De mí pueden decir lo que quieran. Soy un trabajador: un obsesivo de esto. El de hoy era más difícil por cómo tuvimos que pararnos, pero el equipo viene demostrando cosas muy buenas", argumentó Coudet.

Ferreyra anotó para el conjunto Millonario Gonzalo Colini - La Nación

Sobre la reaparición de Kevin Castaño, el entrenador sostuvo que “es una buena noticia que haya vuelto a participar y demostrado un buen nivel“.

En referencia al armado del equipo, agregó: “No tengo nada en particular contra nadie. Trato de poner siempre a los que mejor están. El domingo vamos a tratar de hacer una gran final”.

Otro regreso esperado fue el del arquero titular, de quien “Chacho” señaló: “Armani es un referente de este grupo y los referentes se comportan de esta forma. Aparte de ser un grandísimo profesional es buena gente. También me pone contento que haya podido estar hoy".

"VA A SER UN PARTIDO QUE VA A QUEDAR PARA LA HISTORIA." Juanfer Quintero ya palpita la final entre River y Belgrano por el #TorneoApertura.



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Por último y ante una nueva pregunta sobre cuánto influyó su rol como entrenador para que River dispute otra final en su historia, Coudet cerró: “No me voy a colgar medallas. Los jugadores son los principales artistas de esto y yo voy a tratar de ayudarlos”.