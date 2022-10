Nicolás Otamendi habló sobre las ausencias de Lionel Messi en PSG

La impaciencia y la incertidumbre se multiplica cuando se trata de conocer cómo está Lionel Messi físicamente. La cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 potencia la ansiedad y genera algo de preocupación. Por eso, los cuidados se extreman y el golpe de Paulo Dybala enciende todavía más las alarmas. Así se explica que algunos no quieran arriesgar nada, por eso Messi no se entrena con PSG y tampoco será parte del partido de Champions League ante Benfica. Y en las palabras de Nicolás Otamendi, uno de los protagonistas de este duelo y pieza clave del seleccionado de la Argentina, se puede comprender cómo se sienten los futbolistas en estos partidos en los que el más mínimo contratiempo los puede dejar afuera del Mundial.

En la conferencia de prensa previa al compromiso de esta tarde entre Paris Saint Germain y Benfica en el Parque de los Príncipes, Otamendi contó que habló con Lionel Messi para saber cómo se encontraba físicamente tras ser sustituido en el partido de ida: “Obviamente que como compañero de selección, después del partido de la semana pasada hablé con Leo para ver cómo estaba, cómo se sentía. Al día siguiente también hablé para ver cómo seguía todo”.

Nicolás Otamendi, en la previa del choque de Benfica con PSG, contó qué habló con Messi que no estará en el partido Gualter Fatia - Getty Images Europe

Messi no estuvo disponible en los últimos compromisos de PSG y eso generó cierta intranquilidad, sin embargo, Otamendi llevó tranquilidad respecto a la lesión del rosarino: “Nos preocupa porque sabemos que Leo es muy importante para la selección. Quizá tendrá una sobrecarga de tantos partidos. Es lógico . Después de una seguidilla de partidos uno se sobrecarga”, explicó el defensor.

Christophe Galtier, DT de PSG, también brindó detalles sobre cómo se encuentra Messi: “Leo sintió molestias en la pantorrilla durante el partido en el Benfica. Pensó que podría jugar mañana [por hoy] pero los plazos son muy cortos, solo seis días entre los dos partidos”, explicó el entrenador.

Christophe Galtier confía en que podría tener a Messi para el choque del fin de semana próximo ante Marsella FRANCK FIFE - AFP

Y agregó: “Está mucho mejor, tiene mucha confianza, pero todavía tiene esa sensación desagradable. Prefirió abstenerse. Veremos la evolución toda la semana, pero es muy probable que esté presente contra el Marsella ”.

Messi no juega desde la semana pasada, ya que pidió salir diez minutos antes del final partido debido a una molestia en uno de sus gemelos. Una decisión acertada, para no agudizar o provocar una lesión seria. El PSG lo lleva despacio, por lo que no lo convocó en estos dos últimos partidos. El rosarino hasta el momento jugó todos los partidos junto a PSG y la selección de la Argentina, por eso desde el cuerpo técnico de PSG aceptaron darle este descanso desde lo físico.

LA NACION