Nicolás Valentini, ex figura de Boca, descendió a la Serie B con Hellas Verona
El defensor, que se fue del Xeneize tras un conflicto contractual, no pudo evitar la pérdida de la categoría en Italia
- 3 minutos de lectura'
El exdefensor de Boca, Nicolás Valentini, atraviesa el momento más duro de su carrera. El defensor central de 25 años, cuya salida de Boca se produjo en medio de una controversia contractual, sufrió el descenso a la Serie B con el Hellas Verona.
A pesar de haber tenido un inicio esperanzador en Italia, Valentini no logró consolidarse durante la última temporada, marcada por la irregularidad y una lesión muscular. El zaguero disputó 19 partidos en la temporada y acumuló apenas 1.185 minutos.
Tras meses de incertidumbre y de entrenar apartado del plantel en Boca, Valentini emigró a Italia luego de una polémica contractual, quién él mismo se encargó de exponer los detalles: “Cobraba 300.000 pesos por mes. Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar”, afirmó en declaraciones recientes.
Aquel conflicto, que lo tuvo ocho meses marginado, aceleró su desembarco en la Toscana. Bajo el ala de la Fiorentina, fue recibido con optimismo por la dirección deportiva del club. Sin embargo, ni siquiera llegó a ponerse la camisa del conjunto italiano.
En enero del 2025 fue cedido a préstamo al Hellas Verona. Así, Valentini dejaba un equipo que estaba quinto en la Serie A, y luchaba para ingresar en puestos de clasificación por la Champions League, para pasar a otro que tenía como objetivo evitar el descenso.
De todos modos, su inicio en Hellas Verona fue prometedor. Se asentó rápidamente, mostró su capacidad en el juego aéreo y jugó de titular trece partidos de catorce. Su desempeño convenció a los dirigentes de renovar el vínculo por una temporada más. Pero una lesión en el músculo flexor entre agosto y septiembre del año pasado lo frenó y lo obligó a correr de atrás en la pelea por el puesto.
En la temporada 2025-26 alternó titularidades y suplencias. Esa irregularidad terminó por sacarlo definitivamente del radar de la selección nacional, que no volvió a citarlo desde aquella gira de amistosos por Estados Unidos en marzo de 2024, cuando reemplazó a Marcos Senesi y fue al banco en el triunfo 3-1 ante Costa Rica.
Su salida de Boca
Su último partido con Boca fue el 9 de abril de 2024, en un 1-0 a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. Luego, ante su negativa a renovar el contrato que vencía a fines de 2024, fue separado del plantel.
Del lado del futbolista se argumentaba que ganaba uno de los sueldos más bajos y que la actualización era insuficiente; para el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, Valentini y su representante solo tenían por objetivo quedarse con el pase en su poder a partir del 1° de enero de este año, aunque eso le implicase ocho meses sin actividad oficial. Se fue de Boca tras 47 encuentros, dos goles y la obtención de la Supercopa Argentina 2023.
A pesar de su amarga salida del Xeneize, el jugador dijo: “Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Nicolás Valentini
Diez meses sin jugar. Se fue en conflicto con Boca, no encontró lugar en Fiorentina y pasó a otro club italiano
Llegó uno de Boca y sale uno de River. Martínez Quarta dejó emocionado Fiorentina y vuelve al Monumental por una cifra inusual
Estuvo "colgado" en Boca. Valentini se sumó a Fiorentina y está listo para jugar: la declaración que predijo su arribo a Italia
- 1
Escándalo en Panamá: un futbolista dejó la cancha antes de tiempo y acusó a su arquero de amañar el partido
- 2
Vélez tampoco pudo con Newell’s y casi lo pierde: ahora se viene Gimnasia, justo contra el Mellizo
- 3
Bukayo Saka, el regreso más esperado y temido: fútbol y gambetas para soñar con la final de la Champions League
- 4
La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League