Nicolás Valentini, ex figura de Boca, descendió a la Serie B con Hellas Verona

El exdefensor de Boca, Nicolás Valentini, atraviesa el momento más duro de su carrera. El defensor central de 25 años, cuya salida de Boca se produjo en medio de una controversia contractual, sufrió el descenso a la Serie B con el Hellas Verona.

A pesar de haber tenido un inicio esperanzador en Italia, Valentini no logró consolidarse durante la última temporada, marcada por la irregularidad y una lesión muscular. El zaguero disputó 19 partidos en la temporada y acumuló apenas 1.185 minutos.

Tras meses de incertidumbre y de entrenar apartado del plantel en Boca, Valentini emigró a Italia luego de una polémica contractual, quién él mismo se encargó de exponer los detalles: “Cobraba 300.000 pesos por mes. Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar”, afirmó en declaraciones recientes.

Nicolás Valentini en Fiorentina X @Fiorentinanews

Aquel conflicto, que lo tuvo ocho meses marginado, aceleró su desembarco en la Toscana. Bajo el ala de la Fiorentina, fue recibido con optimismo por la dirección deportiva del club. Sin embargo, ni siquiera llegó a ponerse la camisa del conjunto italiano.

En enero del 2025 fue cedido a préstamo al Hellas Verona. Así, Valentini dejaba un equipo que estaba quinto en la Serie A, y luchaba para ingresar en puestos de clasificación por la Champions League, para pasar a otro que tenía como objetivo evitar el descenso.

De todos modos, su inicio en Hellas Verona fue prometedor. Se asentó rápidamente, mostró su capacidad en el juego aéreo y jugó de titular trece partidos de catorce. Su desempeño convenció a los dirigentes de renovar el vínculo por una temporada más. Pero una lesión en el músculo flexor entre agosto y septiembre del año pasado lo frenó y lo obligó a correr de atrás en la pelea por el puesto.

Nicolás Valentini en Hellas Verona Instagram @hellasveronafc

En la temporada 2025-26 alternó titularidades y suplencias. Esa irregularidad terminó por sacarlo definitivamente del radar de la selección nacional, que no volvió a citarlo desde aquella gira de amistosos por Estados Unidos en marzo de 2024, cuando reemplazó a Marcos Senesi y fue al banco en el triunfo 3-1 ante Costa Rica.

Su salida de Boca

Su último partido con Boca fue el 9 de abril de 2024, en un 1-0 a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. Luego, ante su negativa a renovar el contrato que vencía a fines de 2024, fue separado del plantel.

Valentini en Boca AIZAR RALDES - AFP

Del lado del futbolista se argumentaba que ganaba uno de los sueldos más bajos y que la actualización era insuficiente; para el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, Valentini y su representante solo tenían por objetivo quedarse con el pase en su poder a partir del 1° de enero de este año, aunque eso le implicase ocho meses sin actividad oficial. Se fue de Boca tras 47 encuentros, dos goles y la obtención de la Supercopa Argentina 2023.

A pesar de su amarga salida del Xeneize, el jugador dijo: “Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido”.