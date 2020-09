Martín Souto tuvo una fuerte discusión con Leonardo Farinella en "Superfútbol" Crédito: captura tv

Los periodistas deportivos Martín Souto y Leonardo Farinella se cruzaron en una tensa discusión que alteró el clima de Superfútbol, el programa de los mediodías de TyC Sports. El destemplado episodio se produjo cuando se debatía sobre los dichos de Marcelo Gallardo de ayer y su cambio de opinión respecto de jugar al fútbol durante la pandemia.

"Yo encontré una especie contradicción cuando él plantea por qué no se siguió jugando o por qué no se jugó antes, cuando fue River el equipo que no se presentó contra Atlético Tucumán. Para mí hay una pequeña contradicción" analizó Souto, confeso hincha de Boca". Luego agregó: "Lo que no entiendo es por qué plantea Gallardo que se tenía que haber jugado antes".

Esto motivó que Farinella, identificado con River, lo interrumpiera, con tono reprobatorio: "No es que no entendés sino que no querés entender". Esto dio lugar a la disputa verbal, algo agresiva e impropia de profesionales de la comunicación.

"Yo entiendo que Gallardo haya planteado que no quería jugar ese día, puedo compartirlo o no, pero lo entiendo. Lo que no entiendo es porque ayer él señala por qué no se volvió antes", volvió a expresar Souto. Esto generó la intervención de Marcelo Palacios que, con sentido común, le recordó que pasaron seis meses de aquella negativa del DT de River. "¡Pero si el Ministerio de Salud te está diciendo que no se puede jugar!", insistió Souto.

En eso, con fastidio, Farinella le espetó: "Para mí no es que no entendés sino que no querés entender -reiteró Farinella-, porque lo explica tan claro (Gallardo)". Luego, se produjo el siguiente diálogo, ya en un tono de voz elevado y con caras de enojo:

-No, no, no, yo siempre quiero entender (Souto)

-Bueno en este caso parece que no (Farinella)

-No te voy a permitir que vos digas si yo quiero entender o no (Souto)

-Y a mí qué me importa que vos no me quieras permitir (Farinella)

Ahí Diego Díaz, el conductor, intervino para calmar las aguas y dar por terminada el agrio encontronazo. "Bueno, bueno, a ver. cada uno tiene su opinión", dijo el ex-San Lorenzo. Si bien cada uno mantuvo su postura, luego ambos bajaron las revoluciones y el programa continuó con normalidad.