Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Noruega y Francia correspondiente al grupo I se disputará este viernes 26 de junio a las 16.00 h en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan en un gran estado de forma tras sus presentaciones anteriores. Noruega viene de lograr un triunfo ajustado por 3-2 ante Senegal, mientras que Francia arriba con el ánimo en alza tras superar por 3-0 a Irak en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento promete intensidad dado el poder ofensivo exhibido por ambos conjuntos en sus encuentros recientes. Mientras que Francia demostró solidez defensiva al mantener su valla invicta en la jornada pasada, Noruega ha mostrado una alta capacidad de respuesta ante situaciones adversas en el marcador.

Lo que está en juego

El resultado de este cruce es determinante para la configuración final del grupo I. Ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla de cara a la siguiente fase del Mundial 2026, intentando capitalizar el envión anímico que arrastran tras sus victorias previas.