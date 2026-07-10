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Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Noruega e Inglaterra en la jornada 6 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Noruega e Inglaterra correspondiente al Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de julio a las 18.00 h en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

El presente de ambos equipos

Noruega llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Brasil. Por su parte, Inglaterra también atraviesa un buen momento, habiendo superado a México por 3-2 en su última presentación, lo que promete un enfrentamiento de alto nivel entre ambos seleccionados.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos llegan con rachas positivas tras sus triunfos en la jornada anterior. El rendimiento ofensivo mostrado en sus últimos duelos sugiere un partido abierto, dado que tanto Noruega como Inglaterra lograron convertir múltiples goles para cerrar sus respectivos resultados favorables.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos en el marco del certamen, ya que los puntos en disputa son clave para consolidar su posición en la tabla de la jornada 6 y mantener el impulso necesario para avanzar en la competencia.

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