Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales y se cruzará con el ganador del mano a mano entre la selección argentina y Suiza. El encuentro está programado para las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Vikingos Rojos se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras dejar en el camino nada menos que a Brasil, luego de ganarle por 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland (Neymar Jr., de penal, descontó para la Verdeamarela). Los Tres Leones, por su parte, eliminaron a México, uno de los tres anfitriones de esta edición, por 3 a 2, con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el Tri).

Erling Haaland no falló y, con un doblete, dejó a Brasil afuera de la Copa del Mundo en octavos de final Al Bello - Getty Images North America

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 3 de septiembre de 2014, en el marco de un amistoso internacional disputado en el estadio de Wembley. Entonces, Inglaterra se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Wayne Rooney. En el historial, los ingleses tienen ventaja con seis triunfos contra dos de los noruegos y tres empates.

Noruega vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Sábado 11 de julio.

: Sábado 11 de julio. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Noruega vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.92 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Noruega. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.82.