Nueva regla: los alcanzapelotas ya no podrán darles las pelotas a los jugadores ni demorar el juego

Una nueva regla comenzará a regir en todos los torneos que organice la Conmebol desde esta semana: los alcanzapelotas ya no podrán pasarle los balones de manera directa a los futbolistas... ni esconderlos.

Los alcanzapelotas, que tomaron protagonismo en los últimos años por: 1) Participar de los goles (se entrenaban para darles rápido las pelotas a los futbolistas locales para acelerar un lateral y fabricar una jugada de gol) y 2) Demorar el juego, esconder los balones del equipo local cuando va ganando. Los chicos -habitualmente jugadores de las inferiores- no tienen la culpa de esto último, pero terminaban cayendo en las órdenes de los grandes, que aplicaban todo tipo de artilugios para imponerse en un partido. Y, sobre todo, en certámenes como la Copa Libertadores.

“¡Esconden las pelotas!”, fue un grito recordado de Angel Cappa cuando fue DT de Huracán en aquella final contra Vélez en 2009, en Liniers. Pero es un recurso que se ve seguido en Sudamérica y sobre todo en la Liga Profesional Argentina (aunque este ítem todavía no llegó a nuestro certamen doméstico).

Pero también se utilizaba (utiliza) el recurso para atacar: valen como últimos ejemplos lo vivido en las canchas de Racing y de River, cuando chicos de las inferiores se fueron felices a sus casas luego de haber colaborado con “asistencias previas” para que sus futbolistas profesionales sorprendan aplicando resoluciones rápidas de cara al gol.

El 9 de febrero de 2025, Racing le ganó a Boca 2-0 y uno de los goles llegó de un lateral. Por la 4° fecha de la Zona B del Torneo Apertura y generó polémica por el lateral que sacó rápido Gastón Martirena, algunos metros más adelante de donde se fue la pelota. “No me di cuenta porque cuando Saracchi me traba yo me caigo. No vi dónde fue el saque, pero cuando vi al alcanzapelotas saqué por inercia. No sé si era adelante o atrás, pero saqué. También creo que es una viveza del jugador y vale”, contó Martirena luego. Lucas Álvarez, volante ofensivo de 16 años, fue protagonista de ese gol de Luciano Vietto a Boca, dándole rápido la pelota a Martirena. Racing le sacó provecho más de una vez, también ante Corinthians (Juanfer Quintero) y Banfield (Maxi Salas).

El 1° de abril de 2023, la protagonista en cuestión fue Delfina Lombardi, en la cancha de River. El Millonario, esa vez, había elegido que chicas de las inferiores estuvieran al borde de campo de juego y Delfina tuvo la reacción rápida para darle la pelota a Nicolás De la Cruz, quien sacó el lateral que iba a terminar en el tanto de la victoria ante Unión.

“Los alcanzapelotas juegan un rol importante, porque el fútbol es una suma de detalles”, había dicho Martín Demichelis tras el partido. Y el DT había agregado: “Hoy le tocó a Delfina cumplir un rol importante. La felicité y me saqué una foto con los chicos”.

La Conmebol tomó nota de esto y ya aplicó un cambio, que empezará a estar vigente desde el 29 de abril tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana: "El protocolo consiste en el uso de soportes individuales para posicionar los balones alrededor del terreno de juego", detalla el informe de la Conmebol. Y agrega: "Con el objetivo de reducir acciones que demoren la reposición del balón y promover un juego más ágil y dinámico, la Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones, informó que implementará en todos sus torneos el Protocolo de Múltiples Balones".

Este nuevo procedimiento establece el uso de soportes individuales (como conos u otras estructuras similares), proporcionados por la CONMEBOL, para ubicar los balones alrededor del terreno de juego. Serán los propios jugadores titulares quienes se encarguen de recoger los balones desde las posiciones designadas para reanudar el juego, siempre en cumplimiento de lo dispuesto por la Regla 15 de las Reglas de Juego de la IFAB.

Una sociedad clave para el triunfo: Nacho Fernández posa para la foto con la alcanzapelotas Delfina Lombardi

Se establece que:

Los integrantes del cuerpo técnico y jugadores suplentes tienen terminantemente prohibido tocar o manipular los balones. En ningún caso podrán retirar balones de los soportes ni arrojarlos hacia el campo de juego.

Se contará con 12 (doce) pasapelotas por partido, quienes deberán estar correctamente identificados con chalecos oficiales provistos por la CONMEBOL. Su función principal será la de reponer ágilmente los balones en las posiciones indicadas.

Si un pasapelotas incumple sus funciones, el árbitro de partido podrá advertirlo, sustituirlo o retirarlo de sus funciones.

El delegado de partido designado, en conjunto con un miembro del equipo arbitral, será responsable de repasar el protocolo con los pasapelotas previo al inicio de cada partido y definir las posiciones finales de los balones, considerando las particularidades de cada estadio (ubicación de bancas de suplentes, distancias de líneas laterales y de fondo, disposición de carteles LED, etc.).

En cada encuentro deportivo se utilizarán 15 balones oficiales, distribuidos de manera uniforme alrededor del campo de juego, posicionados delante de los carteles/LED publicitarios, bancas de suplentes y en las cercanías de los arcos.

Todos los balones utilizados deberán ser idénticos en marca, modelo y características al balón oficial en uso y proveído por la CONMEBOL (PUMA Cumbre 2025).

La pre-asistencia para el gol de Juanfer a Corinthians

Ahora, cada jugador alcanzapelotas deberá reponer los balones en los lugares establecidos por la Conmebol. No podrán más lanzarle directo a los jugadores de su propio equipo o... esconderlos. Por eso la medida de la Conmebol, que esta semana entrará en vigencia.