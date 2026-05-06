Qué es el desempate olímpico de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos en la etapa de grupos de sus torneos continentales. Tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, la diferencia de gol dejó de ser lo más importante. Lo relevante pasó a ser el “desempate Olímpico”, ya utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año.

¿De qué se trata? Ahora, el primer parámetro para desempatar es el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. ¿Y qué pasa si son tres o más los clubes con la misma cantidad de unidades? Los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 21 del reglamento especifican que, en esa situación, los criterios a considerar pasan a ser: mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos involucrados, mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos entre sí y, por último, mayor cantidad de tantos a favor en dichos compromisos. Una variante reglamentaria que cambia el mapa de las Copas.

Boca perdió con Cruzeiro en la fecha 3 de la Copa Libertadores y quedaron igualados en puntos con Universidad Católica DOUGLAS MAGNO - AFP

Si además estuviesen igualados en esos aspectos, se activaría el siguiente criterio de desempate, que es la diferencia de gol en la totalidad de los partidos del grupo. Después se toman en cuenta los tantos a favor, el equipo con menos tarjetas rojas, el que acumule menos amarillas y, por último, si todo se mantiene igualado, se realiza un sorteo.

El “desempate Olímpico” ya cuenta con un antecedente recordado que involucró a un equipo argentino. Fue por este sistema que River llegó a la última fecha del Mundial de Clubes contra Inter de Milán con un escenario particular: si ganaba, avanzaba a octavos; si perdía, quedaba afuera; pero si empataba 2 a 2, debido a esta modificación en el reglamento, se clasificaban los dos equipos.

River perdió con Inter de Milán en el Mundial de Clubes 2025 y, finalmente, no se utilizó el "desempate Olímpico" Rodrigo Néspolo

También afectó parcialmente a Boca en la Libertadores de este año, en la previa de la fecha 4. Al estar igualado en puntos con Cruzeiro y Universidad Católica (seis cada uno), se aplicó este criterio para ordenar la tabla: los chilenos quedaron primeros, los argentinos segundos y los brasileños terceros. Tras la cuarta jornada —que se disputa entre este martes (Barcelona vs. Boca) y el miércoles (Universidad Católica vs. Cruzeiro)— el “desempate Olímpico” podría volver a entrar en juego si el xeneize empata con el conjunto ecuatoriano y la Franja iguala ante la Bestia Negra.

Criterios de desempate de la Conmebol

1º criterio : Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga: i. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;



ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;



iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio : Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición. 3º criterio : Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición. 4º criterio: Menor número de tarjetas rojas 5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas 6º criterio: Sorteo.

*Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.