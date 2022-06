Orion rompió el silencio: por qué se fue de Boca y la emotiva charla con Guillermo Barros Schelotto

En medio de un clima de enorme alegría por la consagración de Midland en el Torneo Apertura de Primera C, Agustín Orion, actual vicepresidente del club de ese club, decidió que era momento para romper el silencio y dar su punto de vista sobre varios aspectos vinculados a su etapa como arquero profesional.

El exfutbolista, de 40 años, retirado desde 2019, cuando se desvinculó de Colo Colo, de Chile, hizo especial hincapié, por primera vez, en su salida de Boca. Luego de seis años, el exarquero surgido de San Lorenzo develó cómo fue la cruda y honesta charla que tuvo con su técnico de entonces, Guillermo Barros Schelotto, y que desencadenó en su ida del club xeneize.

¡MIDLAND CAMPEÓN!



Empató 0 a 0 con Central Córdoba en Rosario y se quedó con el Torneo Apertura 🏆. ⚪💙⚪ pic.twitter.com/BjUFiPKNWW — Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) June 12, 2022

“Uno da todo, pero quizás no alcanza, y a veces hay que dejarle el lugar a otro. Cuando perdimos la semifinal con Independiente del Valle, yo ya había hablado en ese momento con (el presidente) Daniel Angelici, y le dije que yo quería intentar ganar esa Copa e irme a jugar a otro lado. Él dijo que lo pensara. Terminó esa copa y me junté con el Melli y le dije que mi tiempo en Boca se había acabado, porque me dio hasta donde me dio y creí que estaba cumplido mi ciclo”.

En la charla con radio La Red, Orion contó cuál fue la respuesta de Guillermo ante semejante planteo: “Me dio su parecer y me contó también una experiencia suya cuando estuvo con el Coco Basile de técnico: no le tocaba jugar y él decidió irse. El Melli me dijo: ‘La decisión es tuya’”.

Más allá de todo, el exarquero compartió: “Aparte, cuando estás en la élite hay resultados deportivos, en este caso negativos, en los que hay que asumir las responsabilidades. Creo que nosotros éramos los más grandes. Mi vida no pasa porque alguien me diga ‘está bien o no’. No tengo redes sociales y yo vivo bien, vivo como quiero”.

Precisamente en esa dolorosa eliminación ante Independiente del Valle, Boca tuvo un flojo rendimiento en el partido de vuelta en la Bombonera. En el caso puntual de Orion, él fue el responsable del tercer gol del equipo ecuatoriano, que terminó se sentenciar la serie en la Bombonera.

Además, el exarquero y actual dirigente se refirió a su actualidad, como dirigente: “No extraño el mundo profesional. Cero. Me saturé, hay un montón de situaciones con las que no estoy de acuerdo, no las voy a poder cambiar. Por ejemplo, cuando te miran y te dicen ‘Orion es malo’. A uno siempre se lo señaló con que era peleador o que discutía, y el que me conoce sabe que yo no soy así. Lo que no me gusta lo digo. Entonces, cuando estás afuera, no tenés que pelearte ni discutir ni tener distintos pareceres con compañeros, dirigentes o periodistas. Hoy me dedico a Midland, viajo y voy a ver fútbol, a Boca o a Estudiantes. Vivo como quiero, no como me dicen o como tendría que ser para algunos. Al sector donde voy siempre fue mi familia y me conocen”, sentenció.

A casi tres años de su retiro profesional en Colo Colo, Orion también habló de San Lorenzo, donde se consagró campeón del Clausura 2007 con Ramón Díaz como entrenador, plantel con el que llegaron hasta las semifinales de la Libertadores 2008, después de dejar a River en el camino en un recordado partido en el Monumental.

“Me arrepiento de no haberme sentado en una conferencia de prensa y de no haber hablado cuando me fui de San Lorenzo. Como en este mundo el que calla otorga, pareciera que la razón la tienen en este caso los malos. A mí San Lorenzo me dio todo. Pasé 22 años en el club. Me podría haber ido dos veces libre y no me fui, y al club le quedaron US$ 2.400.000 de mi pase. Pudimos salir campeones con Ramón Díaz en ese equipo de 2007. Hay recuerdos muy lindos y los otros son los más agrios”.

También dejó en claro que no le quedaron charlas pendientes con gente del fútbol. “Lo tenía que hablar, lo hablé personalmente en su momento. Como me decía mi mamá, que era docente: ‘Con respeto, responsabilidad y altura se puede decir todo’”.

Midland se consagró campeón del torneo Apertura 2022 y a fin de año jugará contra el ganador del Clausura por un lugar en la B Metro.