Orlando City vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS
El equipo de Lionel Messi va por la recuperación frente a su clásico rival, en otra jornada de la liga estadounidense
Leve dominio rosa
Inter se adueñó de la pelota y se juega en terreno de Orlando. Sin embargo, le cuesta encontrar precisión en la zona ofensiva.
Lo tuvo Messi
Llegó Inter Miami a posición de gol. Buen centro/asistencia de De Paul a Messi desde la derecha y Leo que no llega a conectar con precisión. Pareció adelantado.
Todavía se miden
Orlando busca imponer su localía ante un Inter Miami que no termina de acomodarse en el campo.
¡SE JUEGA!
Movió Inter Miami y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Los jugadores de Orlando City e Inter Miami salen al campo de juego.
La entrada en calor
Los jugadores realizaron sus trabajos precompetitivos en el campo de juego.
🇦🇷 Messi and De Paul getting warm. 🌡️

Los 11 de Inter Miami
Los siguientes son los 11 de Inter Miami: St. Clair; Mura, Falcón, Micael Silva, Allen; De Paul, Bright, Allende y Segovia; Berterame y Messi.
Los 11 elegidos. 📋💗
Los 11 de Orlando City
Los siguientes son los 11 titulares de Orlando City: Crépeau; Dorsey, Brekalo, Miller y Reid-Brown; Pasalic, Braian Ojeda, Guske y Angulo; Martín Ojeda y McGuire.
XI ready for battle ⚔️
Cómo llega Inter
El equipo de Javier Mascherano comenzó la defensa del título con un duro golpe: cayó 3-0 ante Los Angeles FC en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.
Tras ese tropiezo, Las Garzas dejaron Estados Unidos y viajaron a Puerto Rico para medirse en un amistoso con Independiente del Valle. El encuentro terminó con una victoria que sirvió para cerrar la gira latinoamericana 2026 y recuperar algo de confianza.
Ahora, con la preparación finalizada, Inter Miami apunta a dejar atrás el mal arranque y enfocarse en el clásico, donde buscará reafirmarse y cambiar la imagen mostrada en el inicio oficial de la temporada.
Todo listo. El ambiente se siente. 🏟️️
Cómo llega Orlando
Los Leones van por la revancha y ante su gente, luego de que Inter Miami se quedara con la última edición del Clásico del Sol —también conocido como Derbi de Florida— al vencer 3-1 a Orlando City SC en las semifinales de la Leagues Cup 2025.
El conjunto dirigido por el colombiano Óscar Pareja llega golpeado: cayó 2-1 en el Inter&Co Stadium frente a New York Red Bulls. Descontó en el descuento, aunque fue claramente superado durante gran parte del encuentro y dejó dudas en su funcionamiento colectivo.
Pullin' 🆙 in the new @ORLPride Unity Kit 🕊️
Probables formaciones
Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín; Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer; Duncan McGuire, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja. Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Orlando City e Inter Miami, por la segunda fecha de la MLS. El partido está programado para las 21, con la televisación de Apple TV.
