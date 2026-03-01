Orlando City vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

El equipo de Javier Mascherano comenzó la defensa del título con un duro golpe: cayó 3-0 ante Los Angeles FC en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Tras ese tropiezo, Las Garzas dejaron Estados Unidos y viajaron a Puerto Rico para medirse en un amistoso con Independiente del Valle. El encuentro terminó con una victoria que sirvió para cerrar la gira latinoamericana 2026 y recuperar algo de confianza.