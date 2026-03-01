LA NACION
Orlando City vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

El equipo de Lionel Messi va por la recuperación frente a su clásico rival, en otra jornada de la liga estadounidense

Messi, frente a Orlando City
Leve dominio rosa

Inter se adueñó de la pelota y se juega en terreno de Orlando. Sin embargo, le cuesta encontrar precisión en la zona ofensiva.

Lo tuvo Messi

Llegó Inter Miami a posición de gol. Buen centro/asistencia de De Paul a Messi desde la derecha y Leo que no llega a conectar con precisión. Pareció adelantado.

Todavía se miden

Orlando busca imponer su localía ante un Inter Miami que no termina de acomodarse en el campo.

¡SE JUEGA!

Movió Inter Miami y comenzó el partido.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Los jugadores de Orlando City e Inter Miami salen al campo de juego.

La entrada en calor

Los jugadores realizaron sus trabajos precompetitivos en el campo de juego.

Los 11 de Inter Miami

Los siguientes son los 11 de Inter Miami: St. Clair; Mura, Falcón, Micael Silva, Allen; De Paul, Bright, Allende y Segovia; Berterame y Messi.

Los 11 de Orlando City

Los siguientes son los 11 titulares de Orlando City: Crépeau; Dorsey, Brekalo, Miller y Reid-Brown; Pasalic, Braian Ojeda, Guske y Angulo; Martín Ojeda y McGuire.

Cómo llega Inter

El equipo de Javier Mascherano comenzó la defensa del título con un duro golpe: cayó 3-0 ante Los Angeles FC en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Tras ese tropiezo, Las Garzas dejaron Estados Unidos y viajaron a Puerto Rico para medirse en un amistoso con Independiente del Valle. El encuentro terminó con una victoria que sirvió para cerrar la gira latinoamericana 2026 y recuperar algo de confianza.

Cómo llega Orlando

Los Leones van por la revancha y ante su gente, luego de que Inter Miami se quedara con la última edición del Clásico del Sol —también conocido como Derbi de Florida— al vencer 3-1 a Orlando City SC en las semifinales de la Leagues Cup 2025.

El conjunto dirigido por el colombiano Óscar Pareja llega golpeado: cayó 2-1 en el Inter&Co Stadium frente a New York Red Bulls. Descontó en el descuento, aunque fue claramente superado durante gran parte del encuentro y dejó dudas en su funcionamiento colectivo.

Probables formaciones

Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín; Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer; Duncan McGuire, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja. Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Orlando City e Inter Miami, por la segunda fecha de la MLS. El partido está programado para las 21, con la televisación de Apple TV.

