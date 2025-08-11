Inter Miami, sin Lionel Messi, se enfrenta con Orlando City en un clásico de la MLS

Inter Miami y Orlando City se enfrentan este domingo en el Exploria Stadium, en una nueva jornada de la Major League Soccer.

El inicio del partido tuvo a Orlando City como protagonista, imponiendo su juego y dominando el balón.

Y en la primera clara ante Ustari, que volvió a la titularidad, Luis Fernando Muriel no perdonó. El colombiano se escabuyó por el medio de la zaga luego de una gran asistencia de Ojeda, para abrir la cuenta y hacer delirar a los hinchas locales.

LUIS MURIEL LESS THAN TWO MINUTES IN VS. MIAMI 😱



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/juBfnE4Tgn pic.twitter.com/rYfPqQmPac — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Intratable, Orlando fue por más y tuvo una clara que desactivó Ustari ante el fervor de su público.

Inter pudo acomodarse rápido y en la primera que tuvo, a los 5, llegó el 1 a 1: Yannick Bright aprovechó un débil despeje defensivo de cabeza y, de volea, agarró de lleno la pelota y vulneró la resistencia de Gallese.

OH MY YANNICK BRIGHT!!



This game is wild and it's only 5 minutes in. 🍿 pic.twitter.com/BFnulOAlFu — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

El golpe por golpe no se frenó. Y entonces, a los 9, Orlando fue por más. Ojeda recibió un gran pase en la puerta del área, se hamacó dos veces hacia su izquierda ante la marca de De Paul y sacó un remate que sacudió la red visitante, pero por el costado de afuera.

Las emociones en ambos lados tienen su explicación: el cúmulo de errores defensivos y las desatenciones que derivaron en situaciones de riesgo de un lado y del otro.

En ese sentido, Orlando fue mucho más incisivo ante una defensa de Inter Miami demasiado distraida. A los 15, Ojeda volvió a desbordar y su centro rasante no pudo ser conectado por Pasalic en el medio del área chica, ante un Ustari que ya estaba vencido.

Entre De Paul y Suárez armaron a los 18 una buena jugada a favor de Inter Miami, pero Gallese dominó sin inconvenientes. Y en la siguiente, Muriel quiso sorprender desde el mediocampo a Ustari, que juega demasiado adelantado.

De hecho, un minuto más tarde Ustari despejó muy mal y hacia el centro del campo, y Muriel, con un gran gesto técnico, tomó la pelota de primera y desde 40 metros apuntó su GPS al arco vacío. La suerte jugó en favor del equipo rosa porque la pelota dio en el poste izquierdo y el exarquero de Independiente evitó un papelón.

El festejo de Yannick Bright, autor del 1 a 1 de Inter Miami ante Orlando City RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo rosa llegaba a este Clásico del Sol en un gran momento. En la Leagues Cup selló la clasificación a los cuartos de final con un 3-1 sobre Pumas. Antes había derrotado a Atlas y superado a Necaxa por penales luego de empatar en tiempo reglamentario.

Sin embargo, la preocupación en la previa pasó por la ausencia de Lionel Messi, quien se retiró ante Pumas por una molestia muscular.

Orlando, en tanto, ocupa el sexto lugar, a solo un punto de su clásico rival, consciente de que con un triunfo podría superar a su rival.

El partido mantuvo su emoción, pero se hizo más friccionado. Eso derivó en que las emociones sean más espaciadas en las áreas.

Orlando encontró buenas asociaciones entre Ojeda y Muriel. A ellos se les sumó Angulo, que a toda velocidad se ofreció como alternativa picante por la izquierda.

Allende podría haber aprovechado su velocidad para marcar el 2 a 1 a los 32. Pero en su corrida ante la no marca de Orlando se desentendió de la pelota y desaprovechó una jugada inmejorable.

A los 36 hubo una acción que derivó en la protesta generalizada de Inter Miami. Una pegajosa marca de Falcón hizo que Brekalo se lo sacara de encima con una brazada que terminó con el defensor revolcado sobre el césped. Todo el equipo rosa reclamó la expulsión del rival, pero el VAR desestimó ese pedido.

El clima de clásico empezó a tomar más temperatura. Y entonces, antes de los 40 ya había cuatro amonestados, tres de ellos en el equipo local. El último fue Robin Jansson, que llevó a destiempo e hizo volar a Allende sobre la derecha.

Con una leve reacción, Inter Miami terminó mejor parado, con intentos de media distancia que disimularon su carencia en la creación de situaciones por abajo. Y así se fue la primera etapa.

En el complemento todo continuó como en la primera parte. Orlando dominó la posesión ante un Inter agazapado que se paró de contragolpe.

A los 2 minutos, De Paul probó de afuera del área, pero su remate se fue demasiado alto.

Y a los 5 llegó el 2 a 1 para Orlando. Un gran desborde de Angulo derivó en un tiro de esquina del que Muriel armó una gran jugada personal para poner otra vez en ventaja al equipo local.