Oscar Ruggeri recordó su visita a la Bombonera con la camiseta de River: "Nada" Crédito: Fuente: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 13:24

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, recordó su visita a la Bombonera como jugador de River, donde se desempeñó entre 1985 y 1988 obtuvo cuatro títulos, y consideró que no le "pasó nada".

En la discusión sobre cómo impactará en Boca la falta de público en su cancha, de cara al debut en la Copa Libertadores de América, el conductor del programa, Pollo Vignolo, le preguntó a su compañero si era lo mismo jugar ahí con gente o no.

"Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí, y no nos pasó nada a nosotros", señaló Ruggeri. "¿Es mentira lo de la gente de Boca?", le consultó el animador al exfutbolista. "Es mentira pero porque bueno, lo pusieron de la época de Bianchi, pero después hubo trece años que no pasó nada, porque si vos me decís que mantiene eso, ¿por qué no gana la Copa Libertadores seguido? Un año la pierde, el otro la gana.".

En ese sentido, el Cabezón matizó la importancia de la cancha xeneize, y dijo que "también me tocó jugar en la cancha de River con toda la gente en contra, y me tocó ir a la cancha de Racing, y jugar con toda la gente en contra. Deben ser de las hinchas que más fuerte me putearon", reveló sobre la afición de la Academia.

Además, el ex-Logroñés y Real Madrid, opinó que los jugadores no tienen miedo en ninguna cancha. "Una vez que salís a la cancha, no tenés miedo, el jugador no tiene miedo. Cuando pisamos el césped, ya está, se nos fue todo. El tema es cuando te estás cambiando previo a un partido. Ahora, he ido a un montón de canchas, y por ahí, no con tanta historia, más complicadas", indicó.

"Yo fui a Tucumán y te tiraban con el rulero, con el globo atrás. Colitas de acero te tiraban. Hay canchas picantes. Acuérdense la de Colón (de Santa Fe) antes que hagan la nueva. Había que ir. Bajabas del micro y no había un vidrio sano", evocó. "A mí me encantaba cuando me puteaban. Si no me puteaban, algo estaba pasando", cerró.