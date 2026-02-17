Otamendi superará los 100 partidos en la Champions League con un plato fuerte: Benfica-Real Madrid

Si cumplir 100 partidos ya tiene una connotación simbólica para cualquier futbolista, las circunstancias que envolvieron ese encuentro tan especial de Nicolás Otamendi por la Champions League hicieron que esa noche fuera doblemente inolvidable para el zaguero central argentino. De los 144 cotejos de la etapa de la tabla general del torneo europeo, ninguno tuvo tantas emociones y fue tan dramático como el 4-2 de Benfica sobre Real Madrid en el estadio Da Luz. El equipo de José Mourinho estaba quedando eliminado hasta que Anatoliy Trubin, en el octavo minuto adicionado, tuvo el arrebato heroico de tantos arqueros: ir a buscar el último centro. El ucranio cabeceó la asistencia de Aursnes y Benfica siguió en una competencia de la que se estaba despidiendo.

Veinte días después de aquel partido memorable, el sorteo determinó que Benfica y Real Madrid se vuelvan a cruzar en una instancia eliminatoria, reservada para los que finalizaron entre el 9° y 24° puesto. Por los 16avos de final, este martes, en Lisboa, desde las 17, se disputará la ida, con la revancha programada para el miércoles 25 en el Santiago Bernabéu.

Otamendi despeja de cabeza ante la presencia de Bellingham en el reciente Benfica-Real Madrid Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

En su sexta y probablemente última temporada en Benfica, Otamendi es el capitán y líder respetado en un equipo cuestionado, que con aquella hazaña del 4-2 abrió un paréntesis en el descontento continuo de los hinchas por la pobre campaña en la Liga (tercero, a siete puntos del líder Porto) y las eliminaciones en la Copa de Portugal (frente a Porto) y la Copa de la Liga (contra Sporting Braga). “Esperemos que este triunfo sea una inyección anímica porque venimos de un mes complicado”, admitió Otamendi, minutos después del 4-2.

Con 38 años cumplidos el 12 de este mes, Otamendi también está ante el desafío de demostrar que se merece integrar el plantel de la selección argentina en el próximo Mundial. Luego del 3-0 sobre Venezuela en el Monumental anunció que había sido su último partido por las eliminatorias en la Argentina. En la fecha siguiente fue expulsado en Guayaquil ante Ecuador y recibió una fecha de suspensión, a cumplir en el Mundial, que sería el cuarto de su carrera, en la que acumula 129 partidos con la selección y ocupa el quinto lugar en el ranking histórico de presencias (lo lidera Messi, con 196).

Todo conduce a que estará en la lista de Lionel Scaloni, que valora mucho que los habitualmente convocados tengan continuidad en sus clubes para justificar su lugar en la selección. En ese sentido, en lo que a cantidad de minutos se refiere, la vigencia de Otamendi es irreprochable.

Otamendi soporta la carga de Huijsen; este martes se volverán a enfrentar Jose Manuel Alvarez Rey - Getty Images Europe

Disputó completos los ocho encuentros por la Champions League, al igual que los cuatro de los play-offs previos para entrar en la tabla general. Estuvo en 21 de las 22 fechas de la Liga de Portugal, con dos goles y tres asistencias. Fue titular en 38 de los 41 partidos oficiales de Benfica en la temporada. El físico le responde, no sufrió lesiones, y su estilo de ir al límite sobre el rival en la recuperación de la pelota solo le costó una expulsión. Deberá cuidarse ante Real Madrid de recibir una amonestación porque la acumulación de tarjetas amarillas lo dejará al margen del desquite. Del centenar de encuentros por la Champions, 44 fueron con Benfica, 39 con Manchester City y 17 con Porto

Es el tercer argentino en alcanzar los 100 cotejos por la Champions. Entró en el podio que encabeza Lionel Messi (163), seguido por Ángel Di María (116). Ante Real Madrid generó el penal del 2-1 con el agarrón de Tchouameni en un córner. Dentro del vestuario dio la arenga a sus compañeros previa al partido: “Tenemos una oportunidad contra Real Madrid, no importa un carajo el rival, lo importante es la actitud que tenemos que mostrar, la personalidad y el carácter para hacer las cosas bien. Nada más, es la única manera en que vamos a conseguir esto, estando juntos todo el tiempo, los 95 minutos. Tenemos que dar la vida, todo. Es la única manera para conseguir la victoria y volver para estar felices aquí”.

Locura total en el estadio Da Luz tras el gol de cabeza del arquero Trubin para el 4-2 de Benfica a Real Madrid PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Otamendi festejó la milagrosa clasificación de cara a los hinchas, con un brazo en alto y la otra mano dándole palmadas al escudo sobre la camiseta. De los seis clubes que componen su trayectoria, Benfica es en el que suma más partidos (270, por sobre los 210 en Manchester City). En el regreso al vestuario, la fiesta fue desbordante. Entre cánticos y gritos, Otamendi reconoció que lo ocurrido había sido “increíble, impensado. Esto es la Champions, hermano”. Pidió una foto con el autor de “un gol de otro planeta”, en referencia a Trubin.

Mourinho, en conferencia de prensa

En la disección de Benfica-Real Madrid, algunos sectores de la prensa plantean el duelo Otamendi-Mbappé, con punto de origen en la final del Mundial 2022. En aquel partido, el defensor surgido en Vélez tuvo el rendimiento más flojo en el campeonato, con el francés autor de un hat-trick. En Lisboa, Mbappé marcó los dos tantos de Real Madrid. No jugó el último sábado, en el 4-1 a Real Sociedad, en recuperación de una lesión en la rodilla izquierda. El director técnico Álvaro Arbeloa dejó en suspenso su reaparición: “Está aquí, con nosotros. Se va a entrenar y mañana ya verán si juega o no”.

Otro condimento lo pone Mourinho, que dirigió durante tres años a Real Madrid y radicalizó la rivalidad contra el Barcelona de Pep Guardiola. Mou conoce muy bien la mística del rival en la Champions: “Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions… están heridos. Y un rey herido es peligroso”.

