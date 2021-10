Otro DT despedido: Fernando Gamboa dejó de ser el entrenador de Newell’s; hasta fin de año, lo reemplazará un interino

ROSARIO.- Fernando Gamboa dejó de ser el entrenador de Newell’s. Su mal desempeño lo eyectó del cargo sin más: apenas ganó cuatro partidos, empató otros cuatro y cayó en ocho. Sacó solo seis unidades de las últimas treinta y tres, y el equipo se ubica en el puesto 21. El andar del equipo fue de regular a malo y las respuestas desde el banco no dieron, por lo general, buenos resultados. El jueves próximo recibirá a las 16.45 a Aldosivi de Mar del Plata y la dirigencia entendió que era necesario un cambio tras la derrota ante Gimnasia (0-1) en La Plata. El anuncio se hizo oficial en la noche del domingo.

Adrián Blas Taffarel, técnico de la séptima de AFA, será su reemplazante, y tendrá como ayudante técnico a Rodolfo “Chino” Aquino. Según se supo, dirigirá hasta el final del campeonato. Habrá que esperar hasta diciembre para saber con sigue esa historia.

Así, el presidente Ignacio Astore toma una de las primeras decisiones trascendentales de su flamante gestión que comenzó hace apenas un mes. Las versiones corrieron durante todo el día, aunque desde el club mantuvieron cierto hermetismo hasta la noche. “Las decisiones que se puedan tomar se comunicarán a través de los canales oficiales”., dijeron por la tarde. Y cerca de las 22 del domingo el tuit oficial del club lo expresó en palabras: “Comunicado oficial: Fernando Gamboa dejó de ser el DT de Newell’s. El Club le desea a él y a todo su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”.

La derrota ante Gimnasia por 1-0, en La Plata, el último partido de Gamboa como DT de Newells en su segunda etapa en el club Fotobaires

Astore se reunió durante la tarde con Gamboa para destrabar su salida, que cobrará la totalidad de su contrato, que finalizaba en diciembre. Es otro laberinto con el que se encontró la actual gestión, ya que el club está pagando a Frank Kudelka y Germán Burgos , los últimos dos entrenadores que también fracasaron en su gestión.

Dos nombres de peso habían surgido de las usinas de informaciones leprosas para hacerse cargo del equipo. Uno, el de Eduardo Toto Berizzo, recientemente despedido de la selección de Paraguay, y otro, el del Gringo Gabriel Heinze, claramente el preferido por los hinchas. Astore, al menos por ahora, buscó las soluciones que tenía a mano.

El clásico entre Newells y Rosario Central, por la 8va fecha de la Liga Profesional de Futbol, había terminado empatado; pero los números no le dieron igual a Gamboa Marcelo Manera - LA NACION

Tras la derrota ante Gimnasia, Gamboa había confirmado seguir en su cargo y dijo que iba a seguir trabajando para encontrar el mejor equipo y los resultados. “No voy a poner en duda mi continuidad. Amo este club, y trabajamos como locos. Estoy todo el día metido en el lugar donde tengo que estar metido”, aseguró. Lo cierto es que uno de los referentes de la era Bielsa en los 90, deberá irse. Suma así, otro desencanto en su etapa de entrenador.

Los problemas de la dirigencia no se detienen aquí. Un tema que no está exento de polémicas. Astore designó a Julio César Saldaña como gerente deportivo y deberá tomar urgente una decisión con otro referente del club, Lucas Bernardi, que fue designado en el mismo cargo por la gestión saliente, y que hasta ahora no mostró señales de renuncia. En ese aspecto, el ex lateral leproso y xeneize lo dejó bien claro: “En mi equipo no tengo lugar para Lucas Bernardi”.