Otro golpazo para el Manchester United de Lisandro Martínez: Brighton lo eliminó de la FA Cup

Manchester United sufrió el primer traspié de 2026 pero este se suma a la cantidad de frustraciones que viene padeciendo en los últimos tiempos. Este domingo fue eliminado de la FA Cup por el Brighton, que lo venció por 2-1, encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Copa de Inglaterra. Los goles fueron marcados por Brajan Gruda y Danny Welbeck, un exdelantero rojo; descontó sobre el final Benjamin Šeško.

Para poner en contexto la crisis de Manchester United, vale aportar algunas estadísticas: el equipo rojo ha sido eliminado de su primer partido tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga (2-2 vs Grimsby Town) en una misma temporada por primera vez desde hace 44 años en la campaña 1981/82 (1-0 vs Watford y 1-0 vs Tottenham). Desde 2014 que el gigante de Manchester no quedaba eliminado en una etapa así del certamen, en aquella oportunidad había sido ante Swansea.

Lisandro Martinez aguanta la marca de Joel Veltman PETER POWELL� - AFP�

Lisandro Martínez fue titular en Manchester United y fue reemplazado a los 34 minutos de la segunda etapa; lo reemplazó Casemiro, en el afán del entrenador de quitar un zaguero para agregar un mediocampista y arriesgar en los instantes finales. El exDefensa y Justicia, que volvió hace poco de una larga inactividad por lesión y pretende agarrar ritmo para llegar a pleno al Mundial, fue protagonista del primer tanto: a los 11 minutos, logró interceder para evitar el gol en la línea de su arco tras un cabezazo de Welbeck luego de un centro desde la izquierda, pero en el rebote terminó convirtiendo el 1-0 para Brighton Gruda, con un zurdazo violento.

Tras el despido de Rúben Amorim, Manchester United fue este domingo dirigido de manera interina por Darren Fletcher. Amorim fue echado el 4 pasado luego del empate ante Leeds 1-1, por la fecha 20 de la Premier League. Pero más allá de los malos resultados, también influyeron los problemas internos con el plantel y los dirigentes, que no estaban conformes con las decisiones que tomaba para el armado de los equipos como así también las resoluciones a fines de 2025 para resolver las salidas y los refuerzos.

¡LAMMENS AL LÍMITE! El arquero del United cometió un error insólito que casi termina en el 2-0 del Brighton.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NWfEjHsZYU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

Se nota que la cabeza de Manchester United está confundida. Luego de empezar perdiendo rápido, el arquero Senne Lammens se mandó un blooper que por muy poco no terminó en el segundo tanto de Brighton. En una salida desde el fondo, el guardameta intentó un pase por abajo que fue intervenido por Welbeck y remató enseguida; pero el alemán de 31 años se repuso y despejó el remate arrojándose abajo.

El gran gol del partido lo anotó Danny Welbeck, un exManchester United, con un zurdazo entrando al área como centrodelantero, a los 19 minutos de la segunda etapa, que se metió en el ángulo superior derecho de Lammens. El descuento de cabeza de Benjamin Šeško no alcanzó para soñar con la remontada.

Pecado de juventud. Shea Lacey ingresó a los 27 minutos de la segunda etapa en el equipo perdedor, fue amonestado a los 34 y vio la roja por doble amonestación a los 44 en una reacción infantil: tiró la pelota con vehemencia contra el césped, la hizo rebotar y eso generó el enojo del árbitro Simon Hooper, que le mostró la segunda amarilla y la posterior roja.

Lo mejor del partido

Una de las razones que figuraron en el despido de Amorim estuvo relacionado con Lisandro Martínez: en el informe publicado por The Athletic se habló de un fuerte cruce entre el exentrenador y Lisandro Martínez en una práctica, en diciembre de 2025. El defensor, que se encontraba en plena recuperación de una lesión ligamentaria, consideró que estaba en condiciones de ser titular y se lo hizo saber al entrenador, que seguía relegándolo. Según reconstruyó el artículo, la discusión fue “intensa” y expuso un vínculo desgastado.

Sin embargo, Amorim lo incluyó como titular en el partido del 26 de diciembre, un triunfo sobre Newcastle, y le confió la cinta de capitán en los tres últimos encuentros antes de ser destituido. Para algunos fue un gesto de reconocimiento. Para otros, una maniobra tardía para recomponer una relación rota. La salida de Alejandro Garnacho a Chelsea también estuvo relacionada con una decisión que no fue compartida con los dirigentes.

Darren Fletcher, el DT interino de Manchester United ante el despido de Amorim: no pudo evitar una nueva derrota PETER POWELL� - AFP�

Lo cierto es que Lisandro Martínez necesita encontrar continuidad para tener chances de estar entre los convocados por Lionel Scaloni para selección argentina. En condiciones normales, el central sería una fija en la lista de 26 para la gran cita mundialista, pero todo dependerá de lo que suceda en los próximos meses.