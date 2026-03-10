Pablo Aimar pidió que la Finalissima ante España se juegue “donde sea seguro”

La incertidumbre sobre la sede de la Finalissima que tienen que disputar Argentina y España atraviesa horas decisivas. El partido, previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar, quedó envuelto en dudas debido a la escalada de tensión bélica en Medio Oriente.

En ese contexto, Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, se refirió al tema y dejó en claro cuál debería ser la prioridad.

“No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Será lindo jugarla, siempre que se pueda”, afirmó el exvolante en declaraciones a Cadena3 durante la presentación de la plataforma LPF Play, el nuevo servicio de streaming impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino para transmitir competencias del ascenso, el fútbol femenino, el torneo de reserva y otras disciplinas.

PABLO AIMAR HABLÓ SOBRE LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA ¿DÓNDE SE JUEGA?



"No sabemos todavía donde se va a jugar. ¿Dónde prefieren jugarla? Donde sea seguro", destacó el riocuartense en exclusiva con Cadena 3. pic.twitter.com/9FItQ5oqrT — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) March 9, 2026

Las declaraciones del exfutbolista reflejan la cautela que existe dentro de la selección argentina mientras las autoridades del fútbol internacional analizan los pasos a seguir.

La organización del encuentro —que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa— depende de la decisión conjunta de la CONMEBOL y la UEFA, que mantienen reuniones con autoridades qataríes para evaluar si se puede garantizar la seguridad del evento.

El partido estaba programado originalmente en el estadio Lusail, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022. Sin embargo, la escalada de tensión regional y el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán generó preocupación en los organizadores.

Aimar, Scaloni y Samuel, durante un entrenamiento de la selección argentina JUAN MABROMATA� - AFP�

Ante este escenario, comenzaron a evaluarse posibles sedes alternativas en caso de que el encuentro no pueda disputarse en Qatar. Entre las opciones que trascendieron aparecen ciudades europeas, como Londres, e incluso la posibilidad de trasladar el partido a Estados Unidos, con escenarios potenciales en Miami o East Rutherford.

Más allá de la incertidumbre logística, desde el entorno de la selección argentina consideran que el partido representa una prueba importante de cara al próximo Mundial.

Consultado sobre el proceso del equipo campeón del mundo, Aimar reconoció que el mayor desafío del grupo es sostener la competitividad después de los éxitos recientes.

“Lo más difícil era renovar la motivación”, explicó el integrante del cuerpo técnico. Y agregó: “Falta todavía. Hay partidos, hay ligas y un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol”.

La Finalissima, que enfrenta a dos de las selecciones más poderosas del momento, aparece como una oportunidad ideal para medir fuerzas en el camino hacia la próxima Copa del Mundo y, al mismo tiempo, la cancelación de ese encuentro dejaría a las dos selecciones más poderosas de la actualidad sin un último roce importante previo, antes del debut.