Pablo Guede dejó de ser entrenador de Puebla y será reemplazado por otro técnico argentino

El argentino Pablo Guede renunció este viernes como director técnico del Puebla después de que el club perdió 2-0 como local ante Atlético de San Luis en el inicio de la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano. Así lo informó el club en un comunicado difundido por las redes sociales.

El estratega sudamericano, que llegó a Puebla en diciembre de 2024, deja al equipo en el decimosexto y antepenúltimo lugar general del torneo con tres puntos, después de un triunfo y cuatro derrotas.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, me voy con un montón de amigos que me hicieron el día a día muy fácil, les quiero agradecer a los jugadores, que lo dejaron todo hasta el último momento. Esto es fútbol, los resultados no fueron los que queríamos”, dijo Guede en la conferencia de prensa posterior al partido.

Al frente de Puebla, Guede registró cinco triunfos, tres empates y 17 derrotas.

“Me voy dolido, intenté dejarlo todo para revertir la situación y no se pudo, me da bronca porque jugamos bien, los chicos lo dejan todo en todos los partidos y por errores puntuales te vacunan y ante eso no puedes hacer nada, pero no solo los jugadores sino todo el club. Este club es espectacular, y así lo hace su gente, se lo quiero agradecer a todos públicamente, la verdad que me trataron de maravilla”, apuntó Guede.

Tras la salida de Guede, Puebla nombró director técnico interino a Martín Bravo para el próximo compromiso del equipo, que el 20 de agosto jugará ante Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo que disputan los clubes mexicanos y los de la MLS.

“De manera interina, Martín Bravo asume el cargo de director técnico del primer equipo. Martín venía desempeñándose como entrenador de la categoría Sub21 y ahora estará en esta nueva encomienda con La Franja para los próximos compromisos”, informó el club en un comunicado.

Nacido en Santa Fe, Martín Bravo tiene 38 años y una amplia trayectoria como futbolista en México. Surgido de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe, con el que debutó en Primera, pasó por San Martín de San Juan antes de emigrar a tierra azteca. Allí jugó seis temporadas en los Pumas de la UNAM y más tarde anduvo por León, Dorados de Sinaloa, Santos Laguna y Veracruz, antes de retirarse en San Martín de San Juan.