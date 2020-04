Pablo Lunati: "En la Argentina, Pitana no puede dirigir ni en una placita"

Pablo Lunati se mostró crítico de su colega Néstor Pitana. Sobre la cuarentena dijo: "Nunca vi tantas películas en mi vida". Crédito: Instagram @pablolunati22ok

Es tiempo de cuarentena por coronavirus y todos los días en Instagram personajes del deporte realizan transmisiones en vivo para dar entrevistas o para comunicarse con sus seguidores. Ayer a la tarde fue el turno del exárbitro Pablo Lunati , que participó de dos Live , en los que habló de su profesión, de sus colegas y del fútbol , su gran pasión.

Desde su casa en Santos Lugares, en el conurbano, Lunati concedió una entrevista al estudiante de periodismo Enzo Sengiali. Apenas finalizada, hizo un Live desde su propio Instagram ( @pablolunati22ok ) para responder preguntas de sus fans.

Una de las partes más jugosas de los Live de Lunati fue cuando le preguntaron por Néstor Pitana . Fue lapidario con su colega. Dijo: "Pitana existe dirigiendo afuera muchachos, en la Argentina no quieren que dirija ni en la placita de la esquina. Dirige afuera porque es otra cultura, nadie protesta". Pitana arbitró en los dos últimos Mundiales. En 2018 comandó el partido inaugural y la final.

Después de su retiro, en 2016, Lunati se convirtió en un personaje mediático. Participó de algunos programas futboleros en TV y confesó públicamente su fanatismo por River .

Consultado sobre si extraña el fútbol, contestó: "Claro que sí, pero hoy las preocupaciones pasan por otro lado. Disfruté de mi profesión como árbitro. Fueron 26 años . Nunca creí que iba a llegar a donde llegué. Cuando me retiré, en 2016, me dije 'se terminó', y cerré una etapa".

Del arbitraje podés vivir si sos de primera. Sobre todo si sos internacional, pero tenés que dedicarte Pablo Lunati

El entrevistador Enzo Sengiali quiso conocer su opinión sobre el VAR . "¿Sí o no?" le preguntó. "VAR no -respondió Lunati-, ni como árbitro ni como hincha. Tendremos que acostumbrarnos a que el fútbol cambiará para siempre con el VAR. Será otro deporte".

Mismo en relación al arbitraje, le preguntaron si le gustaría ocupar el puesto de Federico Beligoy , secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director arbitral de la AFA. "No, no podría trabajar en el lugar de Beligoy porque yo soy hincha, no soy hincha encubierto", fue la sugestiva respuesta de Lunati.