Pablo Lunati criticó el desempeño de Néstor Pitana en el partido de River

3 de febrero de 2020 • 10:48

Pablo Lunati, exárbitro y ahora confeso hincha de River, criticó en durísimos términos a Néstor Pitana, quien ayer dirigió el partido que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En su cuenta de Twitter, Lunati analizó el triunfo de River pero por sobre todo puso especial atención a la hora de analizar el arbitraje de Néstor Pitana. "Ni yo ni el mundo del fútbol se come que seas mundialista, acá te cuesta una barbaridad y con River mucho más", opinó sobre el arbitro encargado de dirigir la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia.

"A Pitana le regalo el recontra penalazo que no le dio a Suárez, te lo regalo, lo saco del análisis. Bien la roja a Paulo Díaz, lo viste muy bien, lo que no viste fue el golpe que Núñez le dio en la cabeza para que reaccionara así, que por lo menos era amarilla", analizó el exárbitro.

Luego siguió: "Pitana, fuiste selectivo a la hora de castigar a unos y a otros. Y después, te diría que con toda la furia cinco minutos después, lo amonestaste a Gervasio por la terrible sacudida que le dio a Enzo Pérez, eso quiere decir que Central Córdoba jugó con uno de más gratis 70 minutos".

Lunati no se conformó y decidió ir por más: "Me da la sensación de que Pitana tiene un problema con River. Sí, tiene un problema con River. Querido Pitana, a Cardona en la cancha de River lo echaste porque algunas situaciones y contextos superan tu capacidad en una cancha. River no te debe nada, dejá de jugar en contra nuestra".

"Todos los partidos igual, todas las chiquitas van para el lado contrario, todas las divididas también. Y las no tan chiquitas también, hoy con lo que le dejaste hacer a Gervasio Núñez y el penalazo enorme que no nos diste queda demostrado notoriamente", disparó.