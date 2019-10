Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2019 • 09:51

El exárbitro Pablo Lunati fue uno de los seis invitados al programa Podemos Hablar (Telefé) de este sábado y volvió a marcar su fanatismo por River. Una pasión confesada tras dejar la actividad y que no influyó en su carrera, según marcan las estadísticas: de las 30 veces que dirigió a River, el Millonario solo ganó 10. Aunque ayer reveló que un día sí miró para otro lado a la hora de amonestar a Matías Almeyda: "Llegaba a las cinco amarillas y se perdía la Promoción. La única vez que lo ayudé fue una patadita de Almeyda. Cobré foul y ni saqué tarjeta".

Siempre hablás distinto con algunos jugadores. No solo por lo de Almeyda. Lo hacías con los referentes. Los Ortega, Verón, Riquelme. Supongo que ahora sucede con Izquierdoz, con Tevez, con Ponzio. Pablo Lunati

El tatuaje de Gallardo en su pierna derecha

"Sufría en los malos momentos y cuando hacíamos gol metía puñito. Quería abrazar a los jugadores. Pero es la realidad. Pero sino no podés ser árbitro de fútbol. ¿Qué árbitro de fútbol no es hincha de un equipo? Te tiene que gustar el fútbol. Yo no dejé de sufrir los 14 años que dirigí en Primera. Lloré, sufrí, veía los partidos con mi papá. Pero cuando lo dirigís te pasa al revés. No los favoreces", señaló Lunati, que en 2016 rompió el silencio tras conocerse un video donde se lo veía en el Monumental junto a su hijo. Por entonces, el exárbitro explicó que "ya sin ser árbitro, lo primero que quería hacer era ir a la cancha con mi hijo".

Los números negativos de River con Lunati como árbitro

Ayer, no solo habló de cómo se manejaba en las canchas, sino que también mostró un tatuaje de Marcelo Gallardo que se hizo en la pierna derecha. "Es como de la familia", dijo sobre el DT más ganador de River. Aunque llamó la atención por el lugar en donde se dibujó la cara del entrenador.