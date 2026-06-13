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Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Países Bajos y Japón en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Países Bajos y Japón correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se disputará este domingo 14 de junio a las 17.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El momento de los equipos

Ambas selecciones inician su camino en el certamen mundialista con el objetivo de sumar de a tres en el debut. Países Bajos llega a esta cita con la expectativa de consolidar su funcionamiento colectivo, mientras que Japón busca ratificar su crecimiento futbolístico en la escena internacional en este primer enfrentamiento de la fase de grupos.

Números que anticipan el duelo

Al tratarse de la jornada inicial de la competencia, el rendimiento previo en el torneo está por escribirse. Ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el arranque, siendo este encuentro una oportunidad clave para estudiar las fortalezas y debilidades de los rivales en el inicio de la fase de grupos.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos conjuntos, ya que el ganador tomará una ventaja anímica y estratégica en la tabla de posiciones del grupo F, posicionándose de mejor manera para avanzar a la siguiente instancia de la copa del mundo.

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