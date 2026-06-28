Países Bajos vs. Marruecos, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Países Bajos y Marruecos correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este lunes 29 de junio a las 22.00 h en el Estadio Monterrey, ubicado en la ciudad de Guadalupe.

El momento de los equipos

Países Bajos llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su victoria por 3-1 frente a Túnez en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Marruecos también arriba con confianza luego de imponerse ante Haití por 4-2 en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con una alta eficacia goleadora en sus presentaciones recientes, habiendo marcado tres y cuatro goles respectivamente en sus últimos enfrentamientos. Este antecedente sugiere un partido dinámico y ofensivo por parte de ambos conjuntos en su lucha por avanzar en el certamen.

Lo que está en juego

Tras haber triunfado en sus respectivos compromisos previos, este duelo resulta fundamental para consolidar las aspiraciones de ambos seleccionados en el marco del Mundial 2026. Sumar de a tres unidades es vital para acomodarse en la tabla de posiciones y aspirar a la siguiente fase del torneo.