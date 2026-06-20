Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

Países Bajos tiene una posible baja de peso en el equipo que enfrente a Suecia, dado que Frenkie De Jong no está al cien por ciento y el DT Ronald Koeman puso en duda su inclusión: “Tiene algunas molestias leves respecto a su estado físico y por eso no entrenó con el resto del grupo. Pero veremos cómo está. No lo tengo claro todavía. Es una incógnita. La lesión está debajo del abdomen”, precisó el entrenador. ¿O juega a las escondidas?