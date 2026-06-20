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Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto del partido

Se enfrentan desde las 14 (hora argentina), en Houston, por la segunda fecha

Los fanáticos neerlandeses y los suecos van llegando al estadio en Houston; desde las 14 (hora argentina) estarán jugando sus selecciones por el grupo F
Los fanáticos neerlandeses y los suecos van llegando al estadio en Houston; desde las 14 (hora argentina) estarán jugando sus selecciones por el grupo Fafp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los titulares de Suecia

Los 11 de Suecia para medirse con Países Bajos están decididos: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Jesper Karlstrom; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

Juega De Jong: confirmado Países Bajos

Países Bajos saldrá a jugar con los siguientes titulares: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; y Brian Brobbey.

Países Bajos y Suecia, en el estadio

Los planteles de Países Bajos y Suecia ya están en el Houston Stadium y se preparan en los vestuarios para salir al calentamiento. Van tomando color las tribunas.

Los pronósticos previos

En las principales plataformas de pronósticos deportivos, Países Bajos aparece con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro ante Suecia. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.77 contra los 4.80 que se brindan por un hipotético triunfo sueco. El empate, por su parte, cotiza alrededor de 4.20.

Dónde ver Países Bajos vs. Suecia

El partido entre Países Bajos y Suecia se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+, en todos los casos siendo abonado a algún cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De Jong, en duda en Países Bajos

Países Bajos tiene una posible baja de peso en el equipo que enfrente a Suecia, dado que Frenkie De Jong no está al cien por ciento y el DT Ronald Koeman puso en duda su inclusión: “Tiene algunas molestias leves respecto a su estado físico y por eso no entrenó con el resto del grupo. Pero veremos cómo está. No lo tengo claro todavía. Es una incógnita. La lesión está debajo del abdomen”, precisó el entrenador. ¿O juega a las escondidas?

Suecia llega con tres puntos

Suecia es el único equipo del grupo F que ya logró una victoria. En el estreno, el conjunto europeo goleó por 5-1 a Túnez y eso lo llevó a quedar como líder tras la primera jornada.

Suecia vs. Túnez: el país escandinavo goleó 5 a 1 y lidera el grupo F - RESUMEN Y GOLES DEL PARTIDO
Suecia vs. Túnez: el país escandinavo goleó 5 a 1 y lidera el grupo F - RESUMEN Y GOLES DEL PARTIDO

Cómo le fue a Países Bajos en el debut

En el debut, en un partido con cuatro goles en la segunda etapa, Países Bajos estuvo dos veces en ventaja durante el juego con Japón, pero terminaron empatando 2-2.

Países bajos 2 - Japon 2. El resumen del partido: un segundo tiempo a puro gol
Países bajos 2 - Japon 2. El resumen del partido: un segundo tiempo a puro gol

Bienvenidos a la cobertura de Países Bajos vs. Suecia

Desde las 14 (hora argentina), las selecciones de Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda fecha del grupo F del Mundial 2026 en el Houston Stadium. El encuentro será arbitrado por el inglés Michael Oliver y su compatriota Jarred Gillett estará a cargo del VAR. En este espacio, en LA NACION, se estará haciendo el seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.

Por Carlos Delfino
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