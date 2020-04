Martin Palermo se lamenta luego de errar un penal. Fuente: Archivo - Crédito: ap

La carrera de Martín Palermo tiene tantos tintes cinematográficos que tranquilamente podría ser un guión de una película hollywoodense o una serie con decenas de capítulos de pura acción. Jugó en cinco clubes, marcó 306 goles en 626 partidos, conquistó 14 títulos y 236 festejos en Boca para ser el máximo goleador histórico y es el quinto máximo anotador del fútbol argentino. Pero, además, aunque solo marcó nueve tantos con la camiseta de la Selección Argentina , su nombre es protagonista de una serie de historias increíbles a lo largo de sus 19 años como jugador profesional.

El debut del Titán con la Selección se produjo el 3 de febrero de 1999 en un amistoso contra Venezuela que marcó el inicio del ciclo de Marcelo Bielsa como director técnico. A partir de allí, Palermo acumuló 15 presentaciones entre partidos amistosos y oficiales. Pero, a pesar de que su apellido es un sinónimo de gol, hubo un partido clave que cortó su vuelo con la albiceleste: la derrota 3-0 contra Colombia en la Copa América de Paraguay 1999 en la que erró tres penales consecutivos, un logro negativo que se volvió récord Guiness.

"En esa Copa habíamos arrancado ganándole a Ecuador con dos tantos míos y para mí era increíble ver que me comparaban con delanteros de otros equipos como Ronaldo, Iván Zamorano, Salas. Y después llegó esa noche fatídica en la que erré tres penales y sentí que todo se había echado a perder. Tuve que esperar muchos años para cambiar mi imagen en la Selección" , comentó Palermo en diálogo con el sitio oficial de la AFA.

Así, el histórico goleador de Boca debió aguardar 10 años para tener una revancha. Y vaya si la aprovechó: por las Eliminatorias, el 10 de octubre de 2009 le marcó un agónico gol a Perú bajo la lluvia en el Monumental para ganar 2-1 y enfilar la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 con Diego Maradona como entrenador.

"Aquel gol fue muy especial por el contexto: la lluvia, el viento, la cancha se estaba inundando, necesitábamos ganar para seguir con vida en las Eliminatorias y el gol de Perú a los 44 minutos del segundo tiempo fue terrible. Yo entré en el segundo tiempo y casi tuve que salir por una patada en la cara. Me pusieron un algodón en la nariz por la sangre que me salía y no podía respirar. Pero finalmente el partido con Perú fue un guión de película. Mi gol agónico, el festejo de Diego y mi emoción bajo el diluvio. Realmente fue de película", recordó el actual DT que tuvo pasos por Arsenal, Godoy Cruz, Unión Española y Pachuca.

Más allá del componente emotivo de aquel heroico festejo frente a los peruanos, Palermo no duda a la hora de elegir un gol suyo en la Selección: opta por el tanto que le marcó a Grecia en la victoria 2-0 en los grupos del Mundial de Sudáfrica 2010. "Para mí, el gol a Grecia es el más importante que hice en la Selección, porque lo hice en un Mundial y a mis 36 años. Estuvieron ahí mis papás, mi señora, mi hijo más grande, amigos. Y ellos se emocionaron tanto como yo. Por eso, los minutos que jugué en aquel partido fueron muy especiales. Más allá de todo lo que viví como jugador, usar la camiseta de la Selección siempre es algo único", comentó el Titán.

Heroico: el gol de Palermo a Perú en las Eliminatorias 2010 Fuente: AFP

"Sin dudas, Sudáfrica ocupa un lugar dentro de los más importantes en mi carrera. Si hubiese experimentado más mundiales de joven, por ahí la evaluación sería diferente. Pero que Diego (Maradona) me haya llevado a esa edad a vivir la experiencia de un Mundial desde adentro, fue increíble. Además también teníamos a Messi en el plantel, por lo que la esperanza era muy grande. La gente creía que íbamos a llegar mucho más lejos, y nosotros también. Por eso la eliminación fue dolorosa", agregó el exdelantero.

Además, por otro lado, Palermo no ocultó su sueño de ser entrenador de la Selección en un futuro: "Obviamente que ser entrenador de la Selección Argentina sería un sueño o una ilusión extrema. No es fácil llegar ahí, pero en el fútbol las cosas pueden darse. Hoy en día le dieron la posibilidad a Scaloni, que está haciendo las cosas muy bien a raíz de mucho trabajo. Eso da la pauta que uno puede tener la chance si realiza las cosas correctamente. Eso un sueño que a lo largo de mi carrera se verá si me da para llegar a cumplirlo o no".

Palermo eligió el gol a Grecia en el Mundial 2010 como el más importante en la Selección Fuente: AFP