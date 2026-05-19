Palmeiras - Cerro Porteño: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Allianz Parque, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Palmeiras viene de ganar ante Sporting Cristal por 2-0 mientras que Cerro Porteño llega de ganar ante Junior por 1-0.
El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal, Junior.
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