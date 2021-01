Enzo Pérez: "Nos vamos con la cabeza arriba" Fuente: AFP

A las puertas del milagro quedó River en Brasil frente a Palmeiras. Tras caer 3-0 en la ida, el triunfo por 2-0 no le alcanzó para poder forzar los penales en las semifinales de la Copa Libertadores y el equipo de Marcelo Gallardo se fue con la frente en alto después de un gran partido en todas las líneas. Así lo sintió Enzo Pérez, una de las figuras de la semifinal, que después del partido reflejó con sus palabras el sentimiento de todo el plantel millonario.

"Palmeiras es un gran finalista. Han hecho una gran Copa, hay que darles las felicitaciones porque llegar a una final no es fácil. Nosotros quedamos eliminados, pero con nuestro juego y con nuestra identidad. Si había una forma de quedar eliminados, era esta. Dando todo y luchando hasta el final como lo hicimos. Ahora queda descansar y pensar en lo que viene", destacó Pérez en diálogo con la transmisión televisiva después del encuentro en San Pablo.

Los abrazos de River, después de la eliminación. Fuente: AFP

"Es difícil mantenerse, pero lo hemos hecho por nuestra capacidad, porque hay un gran cuerpo técnico y un gran staff que lo acompaña. Hay cabezas dentro del plantel que son muy ganadoras. Nunca nos conformamos con nada. Los últimos cuatro años estuvimos entre los cuatro mejores de América. Eso habla de lo que es el grupo. Hoy no nos alcanzó para estar en una final nuevamente, pero nos vamos con la cabeza arriba", agregó el volante millonario, una pieza fundamental que le permitió sostenerse en partido hasta el final.

Acerca de las decisiones del VAR y de la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, con demasiado protagonismo en un partido que se llenó de polémicas, Enzo Pérez optó por la mesura y decidió no hablar de las jugadas puntuales.

"No vi nada y no voy a hablar de los árbitros. No es bueno. Cada uno tendrá su conciencia bien tranquila. Nosotros nos vamos muy tranquilos. Ellos sabrán si habrán cometido errores o no, pero no quiero hablar de los árbitros porque no es lo nuestro", cerró.

El llanto de Nacho Fernández. Crédito: Captura de TV

El final encontró a River unido en la decepción por la eliminación. No hubo reproches al cuerpo arbitral ni demasiadas muestras de dolor. Tal vvez, la más notoria fue la de Nacho Fernández, que se puso a llorar en el medio de la cancha. En un momento, el propio Gallardo se acercó a consolarlo y lo abrazó.

