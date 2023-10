escuchar

Boca Juniors, tras el perder el Superclásico contra River 2 a 0 en la Bombonera por la Copa de la Liga Profesional 2023, tiene por delante el partido más importante del año y el resultado que obtenga es trascendental para el futuro de la institución, tanto deportiva como institucionalmente porque este año hay elecciones. El xeneize viaja este martes a San Pablo, Brasil, para enfrentar a Palmeiras en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida empataron sin goles en el estadio Alberto J. Armando.

En el duelo vs. el Millonario el entrenador Jorge Almirón resguardó a varios jugadores. Nicolás Figal y Marcos Rojo, ambos con molestias, no estuvieron ni siquiera en el banco de suplentes mientras que Frank Fabra, Luis Advíncula, Guillermo Fernández y Miguel Merentiel fueron parte de los relevos pero no ingresaron. Todos ellos, a excepción de que las lesiones se lo impidan a los dos zagueros centrales, serán de la partida frente al Verdao al igual que Sergio Romero, el único titular frente al conjunto de Martín Demichelis; Edinson Cavani, Valentín Barco, Cristian Medina y Ezequiel Fernández, que entraron en el complemento para torcer la historia pero fue en vano.

Edinson Cavani será titular en Boca para visitar a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores

En Palmeiras, que el fin de semana utilizó suplentes en el duelo vs. Bragantino y perdió 2 a 1, es probable que Abel Ferreira repita el 11 titular que igualó en la Ciudad de Buenos Aires 0 a 0. No obstante, el director técnico tiene a disposición a Ze Rafael, ya recuperado de una dolencia muscular, y se estima que Endrick, joven de 17 años comprado por Real Madrid hace un año a cambio de 40 millones de dólares, tendrá más protagonismo luego de sumar un puñado de minutos en el primer duelo.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino y Raphael Veiga; Mayke, Artur y Rony.

Boca: Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Así llegaron a la semifinales

En la primera etapa, el conjunto de Jorge Almirón lideró el grupo F con 13 puntos gracias a cuatro victorias, un empate y una derrota. En octavos de final eliminó a Nacional de Uruguay por penales por 4-2 tras empatar son goles en Montevideo y 2 a 2 en la Bombonera. En cuartos superó por la misma vía a Racing por 4-1. En ambos cotejos fue igualdad sin tantos. Anotó 11 goles y recibió cuatro.

El de Abel Ferreira, por su parte, comandó la zona C con 15 unidades producto de cinco triunfos y una caída. En el primer cruce de eliminación directa superó por 1 a 0 a Atlético Mineiro con una victoria como visitante en la ida. En los cuartos de final ante Deportivo Pereira de Colombia también hizo la diferencia en el primer partido, en el que ganó por 4 a 0 y luego le alcanzó con un 0 a 0. Marcó 21 goles y recibió seis, todos en la etapa de grupos.

El historial

Con la igualdad en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Alberto J. Armando no se modificó el historial entre ambos conjuntos. Desde 1935, se enfrentaron 26 veces en amistosos y copas Libertadores y Mercosur. Los brasileños dominan con ocho triunfos contra cuatro de los argentinos mientras que se registraron 14 empates.

Jugaron 13 duelos extraoficiales con dos victorias para el xeneize, seis para el Verdao -una de ellas por penales- y seis igualdades.

En la Copa Libertadores hay 11 antecedentes con dos alegrías por lado y siete pardas. Cuatro cotejos fueron en la etapa de grupos y los restantes, en instancias de eliminación directa cuyas tres llaves quedaron en manos del elenco azul y amarillo, entre ellas la definición de la edición 2000.

En 1998 se cruzaron por los cuartos de final de la Copa Mercosur con triunfo de Palmeiras por 3 a 1 como local y empate en la Bombonera 1 a 1.

En cruces mano a mano de la Copa Libertadores siempre ganó el xeneize: en la definición de la edición 2000 y en las semifinales del 2001 y 2008.

1994: Palmeiras 6-1 Boca - Etapa de grupos.

1994: Boca 2-1 Palmeiras - Etapa de grupos.

2000: Boca 2-2 Palmeiras - Final (ida).

2000: Palmeiras (2) 0-0 (4) Boca - Final (vuelta).

2001: Boca 2-2 Palmeiras - Semifinal (ida).

2001: Palmeiras (2) 2-2 (3) Boca - Semifinal (vuelta).

2018: Palmeiras 1-1 Boca - Etapa de grupos.

2018: Boca 0-2 Palmeiras - Etapa de grupos.

2018: Boca 2-0 Palmeiras - Semifinal (ida).

2018: Palmeiras 2-2 Boca - Semifinal (vuelta).

2023: Boca 0-0 Palmeiras - Semifinal (ida).