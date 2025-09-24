Palmeiras vs. River, en vivo: el minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Palmeiras - River se puede seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ y Mitelefe.com. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com y desde este espacio, en LA NACION, un seguimiento de lo más destacado paso a paso.