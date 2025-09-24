Palmeiras vs. River, en vivo: el minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa Libertadores
En San Pablo se cierra la serie que comenzó en el Monumental, con un 2-1 para los brasileños
Los equipos, en el precalentamiento
En un estadio con un gran clima en las tribunas y con el público llegando a cada uno de sus sectores, los jugadores de Palmeiras y River se mueven en el campo. Es la hora de los ejercicios precompetitivos. Se acerca el momento del inicio, crece la expectativa.
Qué espera Gallardo con su esquema
“Sabemos el potencial de Palmeiras y sus jugadores, pero vamos a intentar hacer lo nuestro sabiendo que la diferencia es mínima y hay que jugarlo con mucha inteligencia”, analizó Gallardo, minutos antes del comienzo del partido. A diferencia de la semana anterior, destacó que estarán frente a “uno de los candidatos a ganar la Copa”.
"ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA NOSOTROS." Marcelo Gallardo habló en la previa de la vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium
👀 Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/nTKr84MOFA
Los 11 de Palmeiras para esta noche
Abel Ferreira dispuso que Palmeiras salga al campo esta noche con el mismo equipo que comenzó jugando en el Monumental: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; y Vitor Roque.
ESCALADOS PRA DECISÃO! 👊#PALxRIV pic.twitter.com/pqsxu7S1eM— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
Palmeiras y River cuidaron a sus titulares en las ligas nacionales
La espera de la revancha fue con ambos equipos cuidando a sus principales jugadores. Así, River cayó en su visita a Atlético Tucumán por 2-0, en un mix entre suplentes y juveniles, por el Torneo Clausura y Palmeiras goleó como local por 4-1 a Fortaleza sin los habituales titulares por el Brasileirao.
River, confirmado
Para la revancha con Palmeiras en San Pablo, Marcelo Gallardo confirmó un equipo más parecido al del segundo tiempo de la ida en el Monumental, con los siguientes titulares, apostando a la tenencia de la pelota: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; y Maximiliano Salas. Habitual capitán, Enzo Pérez estará en el banco de suplentes.
𝐇𝐎𝐘, 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑 ⚪️🔴⚪️💪#Libertadores | #VamosRiver pic.twitter.com/Jama2MjZSj— River Plate (@RiverPlate) September 24, 2025
Cómo ver Palmeiras - River online
Palmeiras - River se puede seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ y Mitelefe.com. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com y desde este espacio, en LA NACION, un seguimiento de lo más destacado paso a paso.
Qué rival espera en las semifinales
En las semifinales, el equipo que se quede hoy con la llave entre Palmeiras y River tendrá como rival al vencedor de la serie que disputan Liga de Quito y San Pablo, que concluirá este jueves en Brasil. En el duelo de ida, los ecuatorianos se impusieron por 2-0.
River, obligado a dar vuelta la serie
El equipo millonario llega a la definición de la serie en desventaja, tras caer por 2-1 en el Monumental el miércoles pasado, y está obligado a dar vuelta la llave en el Allianz Parque. En caso de imponerse River por una diferencia de un gol, el semifinalista se definirá mediante la ejecución de penales. Palmeiras avanzará si gana o empatan. En tanto, el conjunto argentino pasará de instancia directamente si logra vencer por más de un gol.
Bienvenidos a la cobertura de Palmeiras - River
Esta noche, desde las 21.30, River visita en San Pablo a Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido, transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney+, es arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte.
