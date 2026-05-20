River vs. Bragantino hoy: horario y cómo ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana 2026

River Plate recibe a Bragantino de Brasil este miércoles en el estadio Monumental con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final.

El partido inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Ambos clubes se enfrentaron por única vez en la historia en el juego de la primera rueda de este certamen y ganó el Millonario 1 a 0 de visitante con un agónico cabezazo de Lucas Martínez Quarta. Antes, el arquero Santiago Beltrán atajó un penal.

La previa de River vs. Bragantino

El Millonario domina la tabla de posiciones de la zona con 10 puntos gracias a tres triunfos y un empate y va por la victoria que lo deposite en los playoffs a falta de una jornada para concluir el fixture. Sus perseguidores son Carabobo de Venezuela -visitará el jueves a Blooming de Bolivia- y el propio Bragantino, con seis unidades.

En caso de imponerse y que los venezolanos no le ganen a los bolivianos, el equipo de Eduardo Coudet se asegurará incluso el primer lugar, por lo que evitará disputar el repechaje frente a un equipo que decantará de la Copa Libertadores, condición que deben asumir quienes salen segundos.

Teniendo en cuenta que el próximo domingo jugará la final del Torneo Apertura vs. Belgrano de Córdoba y, también, y la gran cantidad de lesionados que tiene, el entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet dispone de una formación con habituales suplentes y juveniles con más participación en la reserva que en la primera división. Entre ellos, sobresale el regreso al arco de Franco Armani en lugar del suspendido Santiago Beltrán -fue expulsado en el partido anterior vs. Carabobo- Además, Ulises Giménez, Facundo Gónzalez y Lucas Gabriel Silva son los jóvenes que van desde el arranque.

River tiene muchas y considerables bajas. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi se lesionaron en el último partido ante Rosario Central y ni siquiera estarán para enfrentar al Pirata. Matías Viña sufrió una lesión muscular en un entrenamiento y tampoco estará disponible para el próximo fin de semana mientras que Marcos Acuña acarrea molestias físicas y llegaría, aunque entre algodones.

Los convocados de River vs. Bragantino

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir Bragantino en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/f5SomasbvZ — River Plate (@RiverPlate) May 19, 2026

Los brasileños, por su parte, no tienen la presión de no perder para seguir con vida, aunque un buen resultado los dejaría mejor posicionados de cara a la última fecha frente a Carabobo como local. El domingo pasado le ganó a Vitoria 2 a 0 por el Brasileirão, en el que marcha sexto con 23 tantos producto de siete victorias, dos igualdades y siete caídas.

Un dato no menor de cara a la definición del grupo es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados. De momento, River se aseguró la ventaja con Carabobo y la tiene con Bragantino. Con Blooming está a mano en la previa al choque entre sí en el Monumental, pero es indiferente porque los bolivianos ya no pueden alcanzarlo en la tabla de posiciones.

Los convocados de Bragantino vs. River

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet. Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

En la antesala del encuentro, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.87 contra 4.43 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.37.

River vs. Bragantino: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Grupo H - Fecha 5

Día: Miércoles 20 de mayo de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Cómo contratar DirecTV

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.