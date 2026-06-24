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Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Paraguay y Australia en la jornada 3 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Paraguay y Australia correspondiente al grupo D se disputará este jueves 25 de junio a las 23.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El presente de ambos equipos

Paraguay llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Turquía en su anterior presentación. Por su parte, Australia atraviesa una realidad diferente, ya que busca recuperarse tras caer derrotado por 2-0 ante el seleccionado de los Estados Unidos.

Estadísticas y rendimiento

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con necesidades distintas tras los resultados obtenidos en la fecha previa. Mientras Paraguay busca consolidar su buen momento futbolístico, el equipo australiano intentará corregir los errores defensivos mostrados en su última actuación para sumar puntos vitales en el grupo D.

Lo que está en juego

Este partido es determinante para las aspiraciones de ambos en el torneo, ya que los puntos en disputa son fundamentales para definir los clasificados a la siguiente fase. Una victoria permitiría a Paraguay escalar posiciones en la tabla, mientras que Australia necesita sumar para mantenerse con expectativas de avanzar en la competencia.

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