Paris Saint-Germain y Botafogo, por el Mundial de Clubes

Paris Saint-Germain y Botafogo se enfrentan este jueves en el estadio Rose Bowl, de Los Ángeles, por la segunda jornada del Grupo B del Mundial de Clubes, que también integran Atlético de Madrid y Seattle Sounders. El partido es dirigido por el canadiense Drew Fischer y es transmitido en directo por DGo y en streaming por DAZN. Una pulseada entre dos equipos que festejaron en el debut y que, además, son los campeones vigentes de la Champions League y la Copa Libertadores.

Igor Jesus resiste a la marca del capitán Achraf Hakimi en el disputado juego en el Rose Bowl Stadium YURI CORTEZ - AFP

El partido llega precedido de una disputa pública entre los dueños de los clubes: el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, máxima autoridad de PSG, y el multimillonario estadounidense John Textor, el accionista mayoritario del grupo Eagle Football Holdings, que controla a Botafogo, pero también a otros clubes, entre ellos Lyon, de la Liga de Francia. Las sucesivas quejas por la financiación de los parisinos –la que considera ilegal y anunció que recurriría a la justicia europea para que sancionen a PSG- promovieron una ruptura de las relaciones.

Duelo de jugadores sudamericanos en el Rose Bowl Stadium: el zaguero ecuatoriano William Pacho controla la pelota ante el goleador Igor Jesus YURI CORTEZ - AFP

Pero no es el único eje de controversias: la disputa por la validación del acuerdo televisivo con DAZN, que se rescindió en mayo pasado, aumentó la tensión. “No tienes idea, eres un cowboy que no sé de qué parte viene”, apuntó el qatarí con desprecio. La respuesta de Textor tuvo varios frentes: en 2024 bloqueó el traspaso de Rayan Cherki al actual campeón de la Champions League –Manchester City es desde el martes el nuevo destino del francés- y antes del partido con PSG, de febrero pasado, salió a la cancha con un sombrero de vaquero.

Khvicha Kvaratskhelia recibe la falta de Vitinho: el georgiano fue la pieza desequilibrante de PSG en el inicio del partido YURI CORTEZ - AFP

La tirantez incluyó al presidente de la Liga de Fútbol Profesional de Francia, Vincent Labrune, a quien Textor tildó de “perrito faldero de Al-Khelaïfi”. La respuesta del qatarí no se hizo esperar: “Es una pena que no se puedan comprar la clase y la elegancia, porque eso habría evitado que el señor Textor hiciera el ridículo con sus groseros y falsos ultrajes a nuestro presidente, a nuestra institución y a nuestros aficionados. Ojalá vuelva a la tierra, y también a Francia, para entender mejor esta Ligue1 que tanto amamos”. La concordia asomó en mayo, cuando Textor fue invitado al Parque de los Príncipes para el partido entre PSG y Arsenal, que clasificó a los franceses a la final de la Champions League.

¡BARBOZA, AL LÍMITE DEL PENAL PARA PSG!



Dura falta del defensor de Botafogo contra Kvaratskhelia.#MundialDeClubesEnDSPORTS | #FIFACWC pic.twitter.com/W1ehvYgZhx — DSPORTS (@DSports) June 20, 2025

El partido empezó con la típica jugada que ejecuta PSG: mover la pelota y lanzar largo, al lateral, como si se tratara ganar metros como en el rugby. Pero los franceses no se replegaron y eligieron posicionarse en el campo de Botafogo para asfixiar la salida de los cariocas. Apenas un minuto y medio se demoró el campeón de la Champions League en generar la primera situación de riesgo: escaló el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y después de enganchar hacia adentro remató de derecha y puso a prueba al arquero John.

El eje del juego de PSG es Vitinha, el portugués que además de arrasar con un triplete con el club –Champions League, Ligue1 y Copa de Francia- se consagró campeón con su selección en la UEFA Nations League. Los parisinos diseñan todos los movimientos con la pelota para generar el espacio para que Kvaratskhelia desequilibre en el mano a mano. El georgiano recibió un toque en su pie derecho del argentino Alexander Barboza, afuera del área, que el árbitro Fischer no sancionó como falta.

Desire Doue en el piso, rodeado de Marlon Freitas, Alexander Barboza y Jair Cunha; el extremo de PSG enseñó chispazos de su talento FREDERIC J. BROWN - AFP

Con paciencia, Botafogo intenta adelantarse en el terreno para no sufrir recuperaciones del rival cerca del área y poner en riesgo el arco que defiende John. Pero la búsqueda no logra desplegarse más lejos que tres cuartos de cancha, porque PSG retrocede con velocidad para ocupar los espacios y anula la asociación de pases con la que los brasileros desean bajar el ritmo que impone el rival, oxigenarse y animarse a enseñar los argumentos ofensivos.

¡BOTAFOGO GOLPEÓ PRIMERO AL CAMPEÓN DE EUROPA!



Igor Jesus cruzó el remate y marcó el 1-0 ante PSG.#MundialDeClubesEnDSPORTS | #FIFACWC pic.twitter.com/6NQvAHqlir — DSPORTS (@DSports) June 20, 2025

No renuncia a progresar con la pelota, asume riesgos Botafogo. Fue la receta que lo coronó en la Copa Libertadores de 2024 y aunque el plantel ya no tiene a varias de sus principales figuras que se consagraron en el Monumental, entre ellos el argentino Thiago Almada, el entrenador Renato Paiva agita para que sus jugadores no se aparten del plan. Y en la primera oportunidad que descubre a la defensa de PSG adelantada, los cariocas meten la estocada: Jefferson Savarino habilitó a Igor Jesus, el artillero se filtró entre los defensores centrales Lucas Beraldo –brasilero- y el ecuatoriano William Pacho y sacó el remate cruzado, que tras rozar en Pacho descolocó al arquero Gianluigi Donnarumma. Un carnaval carioca en las tribunas y una sorpresa para los franceses.