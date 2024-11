Partidos de Champions League hoy miércoles 27 de noviembre

Este miércoles finaliza la quinta fecha de la UEFA Champions League 2024-25, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, con un formato renovado que dejó atrás la habitual etapa de grupos para crear una tabla de posiciones unificada con 36 equipos. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por televisión en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

A partir de esta edición, cada uno de los participantes se enfrenta a ocho rivales diferentes (ya se disputaron las primeras cuatro jornadas), cuatro como local y cuatro como visitante. Todos suman puntos para la misma tabla de posiciones, en la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan entre el puesto 9 y el 24 jugarán un Play-Off de ida y vuelta por las ocho plazas restantes.

La final de la Champions se disputará el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Munich Matthias Balk / dpa - Archivo

Este 27 de noviembre habrá partidos atractivos como Liverpool vs. Real Madrid, Aston Villa vs. Juventus y Mónaco vs. Benfica. En la jornada se presentarán nada menos que 11 argentinos: Paulo Gazzaniga (Girona); Alexis Mac Allister (Liverpool); Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Benjamín Rollheiser y Gianluca Prestianni (Benfica); Santiago Castro (Bolonia); Walter Benítez (PSV), Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa), y Nicolás González (Juventus).

Horario y TV de los partidos de este 27 de noviembre

Estrella Roja (Serbia) vs. Stuttgart (Alemania) - ESPN 2 y Disney+ 14.45: Sturm Graz (Austria) vs. Girona (España) - Fox Sports y Disney+

Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Borussia Dortmund (Alemania) - ESPN 2 y Disney+ 17: Bolonia (Italia) vs. Lille (Francia) - Canal Eventos de Flow (116) y Disney+

Celtic (Escocia) vs. Brujas (Bélgica) - ESPN 3 y Disney+ 17: PSV (Países Bajos) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania) - ESPN 4 y Disney+

Liverpool (Inglaterra) vs. Real Madrid (España) - ESPN y Disney+ 17: Aston Villa (Inglaterra) vs. Juventus (Italia) - Fox Sports y Disney+

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de posiciones

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Es el vigente campeón, ya que derrotó a Borussia Dortmund por 2 a 0 en la final de la última edición. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.

Real Madrid (España) - 15 títulos

Milán (Italia) - Siete

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno

Barcelona (España) - Cinco

Ajax (Países Bajos) - Cuatro

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) y Manchester City (Inglaterra) - Uno cada uno

LA NACION