Partidos de hoy en vivo, miércoles 24 de diciembre: a qué hora juegan, TV y dónde ver fútbol en directo

En vísperas de la Noche Buena y Navidad, este miércoles 24 de diciembre la pelota de fútbol sigue rodando porque se disputan cinco encuentros en diferentes puntos del planeta, la mayoría de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, y otro de la Liga de Honduras.

En el certamen de selecciones, hay cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha. Por el Grupo E, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial abren la jornada en el estadio Mohammed de Casablanca y, a continuación, Argelia, rival de la selección argentina en el debut del próximo Mundial, enfrenta a Sudán en el escenario Moulay Hassan de Rabat.

Africa’s toughest prize never stays put. 🏆



Four different champions in the last four editions, and in 4 days, history moves again. 👀#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/7hfnJ1KtdX — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 17, 2025

Los otros dos partidos corresponden a la zona F. Costa de Marfil, campeón defensor del título, se mide con Mozambique en el estadio de Marrakech mientras que Camerún hace lo propio ante Gabón en Agadir.

Esta es la 35ª edición del certamen más importante de selecciones de África y se desarrolla entre fines de 2025 y principios de 2026 -inició el 21 de diciembre y terminará el 18 de enero- a raíz de que la fecha estipulada inicialmente (junio-julio de 2025- fue ocupada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con el Mundial de Clubes en el que se consagró Chelsea.

Participan 24 equipos, los cuales fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada uno y se enfrentan todos contra todos a una ronda. Los dos líderes de cada una junto a los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final. Se desarrollan 52 partidos.

Costa de Marfil es el campeón defensor del título de la Copa Africana de Naciones Themba Hadebe - AP

Donde también habrá fútbol es en Honduras, por la liga doméstica. Allí, Deportivo España y Motagua se verán las caras en el estadio Francisco Morazan por la quinta fecha del Grupo A de los Triangulares.

El encuentro estuvo en dudasporque en la nación de centroamérica el 25 de diciembre, la Navidad, es una jornada especial. Sin embargo, el partido fue ratificado por el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, quien dejó en claro que el 24 del último mes del calendario hay actividad en el certamen de primera división porque ninguno de los clubes solició la postergación de los partidos.

Partidos del 24 de diciembre

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Copa Africana de Naciones

9.30: Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial.

12: Argelia vs. Sudán.

14.30: Costa de Marfil vs. Mozambique.

17: Camerún vs. Gabón.

Liga de Honduras

22: Deportivo España vs. Motagua.