Partidos de hoy por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: horarios, TV y cómo ver online

Los octavos de final del Torneo Apertura 2025 comienzan este sábado. Se disputan cuatro partidos: San Lorenzo vs. Tigre, Rosario Central vs. Estudiantes (LP), Racing vs. Platense y Boca vs. Lanús. Los cuatro ganadores avanzarán a cuartos de final y se enfrentarán en dicha instancia con los equipos que, en orden, resulten vencedores de los siguientes duelos: Argentinos Juniors vs. Instituto, Huracán vs. Deportivo Riestra, River vs. Barracas e Independiente vs. Independiente Rivadavia. Los detalles y el cuadro del certamen están disponibles en canchallena.com.

Habrá definiciones a un solo partido en el estadio del equipo mejor posicionado en su zona. Por este motivo, los que finalizaron entre el primer y el cuarto lugar, juegan como locales en octavos. En tanto Argentinos Juniors y Rosario Central, líderes de la A y la B, siempre serán anfitriones. Los cuartos se jugarán en la semana del 18 de mayo y las semifinales en la del 25. La final, en tanto, será en estadio neutral: el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 1° de junio a las 15.30.

El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2026 como “Argentina 1″.

Así está el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura 2025; los ocho ganadores avanzarán a cuartos Canchallena

La previa de los partidos del sábado

San Lorenzo vs. Tigre

El Ciclón superó la primera instancia al finalizar en el cuarto lugar del Grupo B con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y tres derrotas. Mantiene una racha negativa de tres encuentros consecutivos sin sumar de a tres. El Matador, por su parte, quedó quinto en la zona A también con 27 unidades, misma cantidad que Huracán, que quedó cuarto, y que Independiente Rivadavia, que finalizó sexto por diferencia de gol.

Rosario Central vs. Estudiantes

El Canalla fue el mejor equipo de la etapa de grupos, al menos desde los resultados. Avanzó de ronda como líder de la zona B con 35 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, River, producto de 10 triunfos, cinco empates y apenas una derrota. El Pincha, por su parte, atraviesa una racha negativa de ocho partidos sin ganar en el plano local, pero los malos resultados del resto de los clubes le permitieron clasificarse a octavos en el último puesto del Grupo A aún a pesar de perder 4 a 0 ante Argentinos Juniors en la última fecha.

Racing vs. Platense

La Academia se clasificó a octavos tras quedar tercero en el Grupo A con 28 puntos, producto de nueve victorias, un empate y seis derrotas. El Calamar, por su parte, fue una de las grandes revelaciones de la primera mitad del campeonato: finalizó en el sexto puesto de la zona B con 23 unidades conseguidas en 16 compromisos (seis triunfos, cinco igualdades y cinco empates).

En el último enfrentamiento entre Racing y Platense, por la Liga Profesional 2024, empataron 1 a 1 Fotobaires

Boca vs. Lanús

El xeneize se metió en la ronda de los 16 mejores luego de culminar en el segundo lugar de la zona A con 33 puntos, misma cantidad que el líder Argentinos Juniors pero con peor diferencia de gol (+13 contra +15). El Granate, por su parte, accedió a octavos tras quedar séptimo en el Grupo B con 20 unidades, producto de cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas.

Todos los cruces de octavos de final